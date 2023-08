Wahrhaftigkeit und Unabhängigkeit im gesellschaftlichen Wandel

Ein Tageskongress in Luzern lädt zum gemeinsamen Nachdenken ein.

Spätestens seit Beginn der Corona-Krise ist unübersehbar geworden: Unsere Welt befindet sich in einem sehr grundlegenden Wandel. Altbekannte Systeme wirken plötzlich unvertraut. Wissenschaftler befinden sich in ungekannten Debatten. Unternehmer stehen vor Herausforderungen wie nie zuvor.

Der Ton in den Medien wird schärfer. Ganze Gesellschaftssysteme erodieren. Was bietet dem Einzelnen in seinem unmittelbaren Umfeld in solcher Lage noch den nötigen Halt? Welche Aufgaben zur Anpassung oder Bewahrung stellen sich für die gesamte Gesellschaft?

Die Luzerner Unternehmensberatung Mindful Management Consulting lädt am 8. September 2023 ganztags in das Grand Hotel National am Vierwaldstätter See. Bekannte Wissenschaftler, Unternehmer und Publizisten erörtern auf Basis ihrer persönlichen Erfahrungen, wie man sich dem Wandel stellt, ohne die eigene Persönlichkeit zu verlieren.

Der Wissenschaftsphilosoph Prof. Dr. Michael Esfeld, die Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Ulrike Guérot, der Moderator und Medienunternehmer Jens Lehrich, der Arzt und Unternehmer Stephan Rietiker und bekannte deutschsprachige Meinungsführer geben Impulse.

Anschließend vertiefen sich die Akteure in persönlichen Kleingruppen mit Kongressteilnehmern detailliert in die Erarbeitung von Lösungen. Moderatoren sind neben Olivier Kessler und Giovanna Winterfeld der Düsseldorfer Rechtsanwalt Carlos A. Gebauer.

