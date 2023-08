Trump muss sich stellen: Weitere Anklage wegen Wahlverschwörung

Der ehemalige Präsident und republikanische Präsidentschaftskandidat für 2024, Donald Trump, spricht am 8. Juli 2023 bei einer republikanischen Veranstaltung in Fervent, einer Calvary Chapel, in Las Vegas, Nevada. Foto: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Donald Trump ist jetzt auch im Bundesstaat Georgia angeklagt worden. Die Oberstaatsanwältin hat bereits den Haftbefehl ausgestellt. Zehn Tage hat der frühere US-Präsident Zeit, sich freiwillig zu stellen.

Es ist schon die vierte Anklage gegen Donald Trump: Der frühere US-Präsident ist jetzt auch im Bundesstaat Georgia wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen.

Der republikanische Präsidentschaftsbewerber wurde am Montag in 13 Punkten angeklagt, wie aus der in Atlanta veröffentlichten Anklageschrift hervorgeht. Grundlage ist unter anderem ein Gesetz zum Kampf gegen die Organisierte Kriminalität. Trump muss sich bis Ende kommender Woche stellen.

Der 77-jährige Republikaner will im November 2024 das Weiße Haus zurückgewinnen. Es ist die zweite Anklage, die sich um die von ihm verlorene Präsidentschaftswahl 2020 dreht.

18 weitere Personen angeklagt

Anklagt wurden auch 18 weitere Personen. Unter ihnen sind Trumps früherer Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows, und Trumps früherer Anwalt Rudy Giuliani, der einst als Bürgermeister von New York internationale Bekanntheit erlangt hatte.

Insgesamt wurden 41 Klagen eingereicht, aber keiner der Angeklagten wurde in allen Punkten angeklagt. Außerdem gibt es 30 nicht angeklagte Mitverschwörer.

„Trump und die anderen Angeklagten weigerten sich, Trumps Wahlniederlage anzuerkennen, und sie bildeten wissentlich und vorsätzlich eine Verschwörung, um rechtswidrig den Ausgang der Wahl zugunsten von Trump zu verändern“, heißt es in der 98-seitigen Anklageschrift. „Die Verschwörung hatte einen gemeinsamen Plan und Zweck, zwei oder mehr Taten von organisierter krimineller Aktivität zu begehen.“

Haftbefehl verhängt

Zu den Anklagepunkten gehört neben einem Verstoß gegen das Gesetz gegen Organisierte Kriminalität, worauf Gefängnisstrafen zwischen fünf und 20 Jahren stehen, auch Verschwörung zur Fälschung, Verschwörung zur Falschaussage, eine Abgabe falscher Dokumente und Anstiftung zum Verstoß gegen einen Amtseid.

Die leitende Oberstaatsanwältin Fani Willis gab Trump und den anderen Angeklagten bis zum 25. August Zeit, sich zu stellen. „Die Grand Jury hat Haftbefehle gegen die Angeklagten ausgestellt“, sagte sie bei einer Pressekonferenz in der Nacht auf Dienstag. Die Angeklagten könnten sich aber auch „freiwillig“ stellen. Die Frist dafür läuft am 25. August um 12 Uhr mittags (Ortszeit) ab.

Willis sagte zudem, sie strebe in dem Fall einen Prozess binnen „sechs Monaten“ an. Zugleich wies die Vertreterin der Demokratischen Partei Vorwürfe politisch motivierter Ermittlungen zurück.

Der Ex-Präsident bestreitet alle Vorwürfe gegen sich und spricht von politisch motivierten Ermittlungen. Sein Wahlkampfteam bezeichnete Staatsanwältin Willis am Montag als „fanatische Parteigängerin“.

Führende Republikaner stellten sich hinter Trump

Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, sagte, die „radikale“ Staatsanwältin greife Trump an, um Geld für ihre „politische Karriere“ zu sammeln. Der republikanische Abgeordnete Jim Jordan erklärte, die Anklage in Georgia sei lediglich „die jüngste politische Attacke im Zuge der Hexenjagd der Demokraten gegen Präsident Trump“.

„Dies ist ein weiterer abtrünniger, linksradikaler Bezirksstaatsanwalt, der sein Büro als Waffe einsetzt, um Joe Bidens wichtigsten politischen Gegner, Präsident Trump, ins Visier zu nehmen“, sagte die Vorsitzende der Republikanischen Konferenz im Repräsentantenhaus, Elise Stefanik, mit Blick auf Frau Willis. „Präsident Trump hatte jedes legale Recht, das Wahlergebnis anzufechten“.

„Die heutige Anklage ist nur der letzte politische Angriff in der Hexenjagd der Demokraten gegen Präsident Trump. Er hat nichts Falsches getan“, schrieb der Republikaner Jim Jordan aus Ohio, Vorsitzender des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, auf X, früher Twitter.

„Präsident Biden und die Demokraten missbrauchen das Justizsystem und setzen es gegen Donald Trump ein“, schrieb Senator Ted Cruz (R-Texas) auf X. „Sie versuchen, den Wählern die Macht zu nehmen.“

Reaktion der Demokraten

Die Demokraten schienen die Anklageschrift indes zu feiern.

„Die vierte Anklage gegen Donald Trump, genau wie die drei vorangegangenen, zeigt ein wiederholtes Muster krimineller Aktivitäten des ehemaligen Präsidenten“, schrieben der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer und der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, in einer Erklärung.

„Nachdem er die freie und faire Wahl 2020 verloren hatte, versuchte der gescheiterte ehemalige Präsident, die Wähler in Georgia zu entrechten, weil ihm das Ergebnis nicht gefiel“, postete der Abgeordnete Nikema Williams auf X. „Das war ein Angriff auf unsere Demokratie. Aber in Fulton County wenden wir das Gesetz auf alle gleichermaßen an – auch auf gescheiterte ehemalige Präsidenten“

„Für uns als Nation gibt es nichts Wertvolleres als unsere Republik und unsere Demokratie. Ich vertraue darauf, dass der Gerechtigkeit im vollen Umfang des Gesetzes Genüge getan wird, und ich freue mich auf diese Lösung für unser Land und unsere Demokratie“, schrieb die Abgeordnete Veronica Escobar auf X.

Trump ist in diesem Jahr auch in der Affäre um eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 und wegen des Zurückhaltens mutmaßlicher Geheimdokumente in seinem Anwesen Mar-a-Lago angeklagt worden.

Der Ex-Präsident ist der mit großem Abstand führende Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Der 77-Jährige könnte auch im Falle einer Verurteilung bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 antreten – selbst wenn er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt würde.

(Mit Material von Nachrichtenagenturen und The Epoch Times)