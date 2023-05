Wende in Schweden: In Benzin und Diesel muss weniger Biokraftstoff

Die Regierung in Schweden hat die Pflichtvorgabe zur Beimischung von Biokraftstoff zu Benzin und Diesel gesenkt. Die Quote liegt nun bei sechs Prozent.

Das Kabinett in Schweden hat eine drohende Regierungskrise abgewendet und die Einsparungsziele im Bereich der Emissionen durch fossile Brennstoffe gelockert. Vor allem der Pflichtanteil an Biokraftstoffen, der Benzin und Diesel beizumengen sei, sinkt auf sechs Prozent. Das stellt den niedrigsten Wert in der gesamten EU dar. Die weit rechten Schwedendemokraten…

