Wenn der Urlaub zum Albtraum wird: 30.000 Menschen fliehen vor Feuer

Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos spitzt sich die Lage zu. Dort mussten am Samstag zwei Dörfer und mehrere Hotels evakuiert werden.

In Griechenland wüten aktuell zahlreiche Waldbrände. Nach Angaben der Feuerwehr brachen zuletzt innerhalb von 24 Stunden 46 neue Brände aus. Das verheerendste Feuer tobt auf Rhodos. „Das ist kein Feuer, das morgen oder übermorgen vorbei ist“, sagte Feuerwehr-Sprecher Vassilis Varthakogiannis dem Sender „Skai TV“. Dieser Brand werde „uns tagelang zu schaffen machen“. Die Einsatzkräfte fürchten, dass starker Wind die Flammen wieder anfachen und die Löscharbeiten behindern.

Keine Informationen, kein Rettungsplan, so beschreibt ein Dortmunder auf Twitter die Lage vor Ort. „Jetzt sitzen wir im Atrium Hotel fest, weil das Militär uns hierher gebracht hat.“ Die Fotos aus dem Hotelzimmer zeigen riesige Rauchschwaden.

In einem Video züngeln die Flammen hoch und verschlucken die Umgebung. Die Situation beschreibt der Deutsche als chaotisch. Gestern wurden sie aus dem Princess Sun Hotel Kiotari evakuiert, insgesamt acht Personen, darunter vier Kinder.

No evacuation at this point.

We are going Down the road Boy ourselves.

No Information, no rescue plan

Now We are Stucked in Atrium hotel .cause the military brought aus here

We need to get into the north..#Rhodes #Rhodos #Kiotari pic.twitter.com/pbDXcJBiis

— Meckerpott❌ (@MeckerpottDO) July 23, 2023