Wie vor dem Krieg: Österreichs Gasimporte aus Russland kräftig gestiegen

Der Gasspeicher Haidach in Straßwalchen, Österreich, ist einer der größten Gasspeicher Europas. Foto: iStock

Österreich bezieht anteilig wieder so viel Erdgas aus Russland wie vor Beginn des Ukraine-Kriegs. Laut dem Energiekonzern OMV liegt das an erhöhten Liefermengen von Russland nach Europa – und an bestehenden Verträgen.