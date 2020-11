Zuckerberg-finanzierte Gruppe rückt ins Rampenlicht bei wahlbezogenen Gerichtsverfahren

Eine Gruppe, die Hunderte von Millionen Dollar von Facebook-CEO Mark Zuckerberg erhalten hat, wird in Rechtsstreitigkeiten beschuldigt, bei der US-Wahl zu Verfassungsverletzungen in wichtigen umkämpften Staaten beigetragen zu haben.

Das „Center for Tech and Civic Life“, eine nationale gemeinnützige Organisation mit Sitz in Illinois, stellte über 2.500 Wahlbüros im ganzen Land Finanzmittel für die Durchführung von Wahlen inmitten der COVID-19-Pandemie zur Verfügung. Vorausgegangen war eine Spende an das Unternehmen von Facebook-CEO Mark Zuckerberg und seiner Frau, Priscilla Chan.

Die Mittel sollten für die Bezahlung von Wahlhelfern, die Aufstellung von Wahlurnen und die Anschaffung von Ausrüstung und Material für die Briefwahl verwendet werden.

Laut vom Amistad-Projekt der Thomas-More-Foundation eingereichter Klagen, wurden 6 Millionen Dollar an Beamte in Fulton County, Georgia, und an fünf Städte in Wisconsin verteilt. Die Gelder wurden überwiesen, um Verstöße gegen staatliches Recht zu erleichtern, lautet darin der Vorwurf.

Das Geld wurde im Rahmen von Vereinbarungen über die Abhaltung von Wahlen durch die Kommunen unter Verletzung des staatlichen Rechts überwiesen. Die Annahme von Geldern von einer privaten Gruppe wie dem Zentrum sei durch Staats- und Bundesgesetze ausgeschlossen, so die Klagen weiter.

„Es gibt nichts im Gesetz des Staates Wisconsin, das es Städten und Grafschaften erlaubt, Millionen von Dollar von einem unglaublich wohlhabenden, interessierten und parteilichen Akteur (d.h. Zuckerberg) entgegenzunehmen, um diese Städte und Grafschaften bei der Verwaltung der Abstimmung zu ‚unterstützen'“, teilte das Gericht in Wisconsin mit. Wahlbeamte aus Wisconsin sagten am Freitag, die Einreichung sei voll von „wertlosen juristischen Argumenten“.

In der Klage aus Georgia sagt das Amistad-Projekt, dass die ungeregelten privaten Gelder des Center for Tech and Civic Life dazu verwendet wurden, „Stimmzettel-Sammler“ zu bezahlen und politische Aktivisten zu ernennen und zu bezahlen.

Außerdem sollten damit die Stimmzettel verwaltet und die Auszählzentren im Stadtkern zusammengelegt werden. Damit konnte „die Bewegung von Hunderttausenden fragwürdiger Stimmzettel im Geheimen ohne gesetzlich vorgeschriebene Zwei-Parteien-Beobachtung erleichtert werden“.

Zuckerberg spendete 400 Millionen US-Dollar

Zuckerberg und seine Frau, Priscilla Chan, stellten dem Center for Tech and Civic Life 400 Millionen Dollar für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung, um die Jurisdiktionen bei der Durchführung von Wahlen zu unterstützen.

„Das Engagement von Chan und Zuckerberg wird sicherstellen, dass jede qualifizierte Gerichtsbarkeit, die sich bewirbt, die Mittel erhält, die sie benötigt, um sicherzustellen, dass jeder wahlberechtigte Bürger sicher wählen und seine Stimme auszählen lassen kann“, hieß es in einer Pressemitteilung des Zentrums im vergangenen Monat.

Das Zentrum wurde von ehemaligen Managern und Mitarbeitern des New Organizing Institute gegründet, einer progressiven Non-Profit-Organisation, die digitale Organisatoren der Demokraten ausbildete. Weder das Zentrum noch Zuckerberg reagierten auf Bitten um Stellungnahme.

Zuckerberg und sein Unternehmen erwiesen sich als ein mächtiger Einflussfaktor auf die Wahlen im Jahr 2020, berichtete zuvor die Epoch Times.

Mit Zuckerberg-Geldern Stimmzettel „geheilt“

Das Geld von Zuckerberg führte dazu, dass die demokratischen Hochburgen in Pennsylvania Schritte unternahmen, damit die Wähler Stimmzettel, die in den von den Republikanern dominierten Gebieten nicht abgegeben wurden, „heilen“ oder in Ordnung bringen konnten, wodurch ein zweistufiges Wahlsystem entstand, sagte Phill Kline, Direktorin des Amistad-Projekts, The Epoch Times.

Demokratische Hochburgen mit Zuckerberg-Geldern ,heilten‘ tatsächlich fehlerhafte Briefwahlzettel entgegen dem Gesetz von Pennsylvania. Republikanische Hochburgen weigerten sich hingegen zu lügen. Zudem hatten sie nicht die Mittel, Wahlzettel zu heilen, weil sie keine Zuckerberg-Gelder hatten“, sagte der ehemalige Generalstaatsanwalt von Kansas.

Laut einer Vereinbarung zwischen dem Center for Tech and Civic Life und den Städten verlangte das Unternehmen von diesen, einen Plan für ihre Wahlen zu entwickeln und dem Zentrum vorzulegen.

In einem Schriftstück vom 21. August, das Epoch Times vorliegt, erklärte sich das Zentrum bereit, 10 Millionen Dollar zu zahlen, um der Stadt bei der Durchführung der allgemeinen Wahlen inmitten der COVID-19-Pandemie zu helfen.

Darin gibt es eine Klausel, die es dem Zentrum erlaubt, nicht ausgegebene Zuschussgelder ganz oder teilweise einzustellen, zurückzuhalten oder die Rückgabe aller oder eines Teils davon zu verlangen, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt werden. Die Stadtkommissare von Philadelphia reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Stadtkommissar Al Schmidt sagte diese Woche in einer Erklärung: „Trotz der Lawine von ungerechtfertigten Rechtsstreitigkeiten und Fehlinformationen, die auf unser Wahlsystem abzielen, bin ich stolz, sagen zu können, dass am Geburtsort unserer Republik die transparenteste und sicherste Wahl in der Geschichte Philadelphias stattgefunden hat.“

Zahlreiche finanzierte Wahlurnen in Delaware

Wahlurnen, die durch das Zentrum finanziert wurden, waren zahlreich in Delaware zu finden. Allerdings wurden nur wenige in den 59 Bezirken aufgestellt, die Trump gewann, sagte Kline. Sie zeigten auch die Zusammenlegung der Wahllokale in einer Weise, die republikanische Hochburgen benachteiligte.

„Das ist ein von Zuckerberg finanziertes Wahlsystem, in dem Demokraten jede Gelegenheit zur Wahl gegeben wird, auch illegale Wahlmöglichkeiten. In den republikanischen Gebieten ist es schwieriger, weil sie die Möglichkeiten zur persönlichen Stimmabgabe geschlossen haben und so weiter. Und es ist ein Verstoß gegen Bush, gegen Gore, es ist ein Verstoß gegen die Gleichbehandlungsklausel“.

Das Amistad-Projekt reichte Monate vor der Wahl mehrere Klagen ein, mit denen versucht wurde, die Weiterleitung von Geldern des Center for Tech and Civic Life von Zuckerberg an lokale und bundesstaatliche Regierungen zu verhindern. Dem Projekt zufolge ging ein Teil des Geldes auch an Richter, die die Wahl beaufsichtigten.

Die Klagen führten vor der Wahl nicht zu gerichtlichen Schritten. Sie werden noch immer geprüft.

Nachdem diese Klagen eingereicht worden waren, sagte das Zentrum in einer Erklärung, es sei unparteiisch. „Wir sind zuversichtlich, dass diese leichtfertigen Anklagen unbegründet sind, und wir freuen uns darauf, dieses wichtige Förderprogramm in diesen beispiellosen Zeiten fortzusetzen“, fügte es hinzu.

Generalstaatsanwalt von Louisiana warnt vor Geldern

Einige Wochen nach Einreichung der Klagen warnte der Generalstaatsanwalt von Louisiana, Jeff Landry, ein Republikaner, die Beamten in ganz Louisiana davor, Gelder vom Center for Tech and Civic Life anzunehmen.

Landry reichte Klage ein, „um die Injektion unregulierter privater Gelder in das Wahlsystem von Louisiana zu verhindern und die Integrität der Wahlen im Bundesstaat zu schützen“, hieß es in der Klageschrift. Das Zentrum habe keinen Agenten für die Zustellung von Prozessgeldern in Louisiana ernannt, sei aber dennoch im Zusammenhang mit den Wahlen vom 3. November im Bundesstaat geschäftlich tätig gewesen.

„Ob es sich bei den Angeklagten hier um gut gemeinte, private Gelder in irgendeiner Höhe handelt, insbesondere aber der Geldbetrag, der von den Angeklagten für die Auswahl der Schreiber und/oder Standesbeamten angeboten wird, hat von Natur aus eine heimtückische und korrumpierende Wirkung“, sagte Landrys Büro in der Klage.

Eine andere Klage, die im vergangenen Monat in Michigan eingereicht wurde, beschuldigte Staatssekretärin Jocelyn Benson, eine Demokratin, „Partisanen-Agenten“ erlaubt zu haben, sich in die Wahl einzumischen, indem sie Gelder für den Druck und die Verteilung von Briefwahlscheinen und andere Bemühungen ausgab.

Die Klage nannte das Center for Tech and Civic Life. Das Zentrum bezeichnete den Rechtsstreit als leichtfertig und sagte, die Kläger würden „die Zeit der Wahlbeamten auf Kosten der Wähler verschwenden und gleichzeitig mit Fehlinformationen hausieren gehen“.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Zuckerberg-Funded Group Comes Into Spotlight in Election-Related Court Cases (Deutsche Bearbeitung von nmc)