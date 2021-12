Zwei Frachtschiffe in der Ostsee kollidiert – Zwei Menschen vermisst

Foto: JOHAN NILSSON/TT News Agency/AFP via Getty Images

Gekentertes dänischen Frachtschiff "Karin Hoej" am 13. Dezember 2021. Foto: JOHAN NILSSON/TT News Agency/AFP via Getty Images

Nach dem Zusammenstoß zweier Frachtschiffe in der Ostsee werden zwei Menschen vermisst. Der Unfall habe sich mitten in der Nacht südlich von Schweden ereignet, teilte am Montag die schwedische Schifffahrtsbehörde mit.

Ein größerer Frachter aus Großbritannien sei mit einem kleineren Schiff aus Dänemark kollidiert, das dann gekentert sei. Die Besatzung des britischen Frachters habe noch Hilferufe aus dem eiskalten Wasser gehört – „aber sie haben niemanden gefunden“.

Die schwedische Küstenwache startete umgehend eine großangelegte Suchaktion in dem Unfallgebiet zwischen der Südspitze Schwedens und der dänischen Insel Bornholm. Daran waren neun Schiffe und ein Hubschrauber beteiligt.

Angesichts einer Wassertemperatur von vier Grad sank aber die Hoffnung, die beiden Vermissten noch lebend zu bergen. Bei ihnen handelt es sich um die Besatzung des gekenterten dänischen Frachters „Karin Høj“. Die Ursache des Zusammenstoßes war zunächst unklar. (afp/dl)

