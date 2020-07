Zwölf Demokratie-Aktivisten von Wahl in Hongkong ausgeschlossen

Die Behörden in Hongkong haben zwölf Vertreter der Demokratiebewegung von der Wahl für das Regionalparlament in der chinesischen Sonderverwaltungszone im Herbst ausgeschlossen, darunter den bekannten Aktivisten Joshua Wong. Die Regierung der Finanzmetropole erklärte am Donnerstag, sie unterstütze „die Entscheidung der Wahlleiter, zwölf Nominierte von der Kandidatur für das Parlament auszuschließen“.

Wong sprach vom „schärfsten Vorgehen“ gegen die Demokratie-Bewegung in der Geschichte Hongkongs und machte die chinesische Zentralregierung für den Schritt verantwortlich. „Peking zeigt eine völlige Respektlosigkeit gegenüber dem Willen der Hongkonger, tritt die Autonomie Hongkongs mit Füßen und versucht, das Hongkonger Parlament fest in seinem Griff zu behalten“, schrieb Wong im Kurzbotschaftendienst Twitter.

2. The excuse they use is that I describe #nationalsecuritylaw as a draconian law, which shows that I do not support this sweeping law. pic.twitter.com/7TGttyYxr7

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) July 30, 2020