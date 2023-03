US-Präsident Joe Biden hält eine Rede vor dem Königsschloss in Warschau. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Aus Besorgnis über den zunehmenden globalen Einfluss Chinas schlägt die Biden-Regierung vor, in „neue Wege zu investieren, um China auszustechen“. Sie will die Allianzen im indopazifischen Raum stärken.

Am 9. März stellte Präsident Joe Biden seinen dritten Haushaltsentwurf vor. Er gab an, die Ausgaben zu erhöhen, die Steuern anzuheben und das Haushaltsdefizit zu verringern. Im Rahmen seines Haushaltsentwurfs erläuterte Biden seine Strategie zur Bewältigung globaler Herausforderungen – einschließlich derer, die von China ausgehen.

„China ist der einzige Konkurrent der Vereinigten Staaten, der sowohl die Absicht hat, die internationale Ordnung umzugestalten, als auch in zunehmendem Maße über die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht verfügt, um dies zu tun“, heißt es in einem Informationsblatt, das vom Weißen Haus veröffentlicht wurde.

Biden warnt vor „beispiellosen und außergewöhnlichen Zeiten“

In seinem Haushaltsvorschlag warnte der Präsident vor „beispiellosen und außergewöhnlichen Zeiten“, die vor uns liegen, und forderte sowohl diskretionäre als auch obligatorische Mittel, um der von China ausgehenden Gefahr zu begegnen.

Laut dem Informationsblatt würde der verbindliche Vorschlag die Rolle der USA im indopazifischen Raum stärken und die US-Wirtschaft fördern. Dabei sieht er folgende Investitionen vor: zwei Milliarden Dollar zur Unterstützung „harter“ kritischer internationaler Infrastrukturen sowie zwei Milliarden Dollar zur Aufstockung des Aktienprogramms der US International Development Finance Corporation. Des Weiteren will er weitere zwei Milliarden Dollar zur Schaffung widerstandsfähiger Lieferketten in der Region einsetzen.

Der Haushaltsvorschlag sieht zudem 7,1 Milliarden Dollar für die Marshallinseln, Mikronesien und Palau in den nächsten 20 Jahren vor. Die Mittel sind Teil des 63,1 Milliarden Dollar umfassenden Vorschlags für das Außenministerium und die US-Behörde für internationale Entwicklung.

Die „Abschreckung Chinas hat Priorität“

Ferner sieht der Haushalt auch eine Aufstockung der Mittel für die Präsenz des US-Militärs in der indopazifischen Region vor. „Um die Abschreckung aufrechtzuerhalten und zu stärken, räumt der Haushalt der Volksrepublik China im Einklang mit der nationalen Verteidigungsstrategie Priorität ein“, heißt es in dem Haushaltsvorschlag.

Die „2024 Pacific Deterrence Initiative“ des Pentagons hebt 9,1 Milliarden Dollar an Schlüsselinvestitionen des Ministeriums hervor. Er konzentriert sich auf die Stärkung der Abschreckung in der Region und demonstriert das langfristige Engagement des Ministeriums in der Indopazifik-Region.

Die Mittel werden auch für die Stärkung der Kapazitäten und Fähigkeiten der US-Verbündeten in der Region verwendet.

US-Militärgehälter sollen um 5,2 Prozent steigen

Dem Haushaltsvorschlag zufolge würden die Ausgaben des Verteidigungsministeriums im Haushaltsjahr 2024 auf 842 Milliarden Dollar steigen, was einem Anstieg von 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Haushalt enthält 37,7 Milliarden Dollar für die Modernisierung des Atomwaffenarsenals.

„Dieser Haushalt bekräftigt unser Engagement für die Bewältigung globaler Herausforderungen und die Sicherheit Amerikas“, schrieb Biden in einer Botschaft an den Kongress, die dem Haushaltsentwurf beigefügt war. „Er sieht entscheidende Investitionen vor, um China weltweit zu übertrumpfen und die Ukraine angesichts der unprovozierten russischen Aggression weiter zu unterstützen.“

Der Plan sieht auch eine deutliche Gehaltserhöhung für alle Truppen ab Januar 2024 vor, die von beiden Parteien unterstützt werden dürfte. Nach Bidens Vorschlag würden die Militärgehälter im nächsten Jahr um 5,2 Prozent steigen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Biden Proposes More Investment in Indo-Pacific to Counter China Threat“ (redaktionelle Bearbeitung il)