Countdown zum Paukenschlag? AfD-Kandidat könnte Stichwahl in Sonneberg gewinnen

Mit Robert Sesselmann hatte ein AfD-Politiker den ersten Durchgang zur Wahl des Landrats im Kreis Sonneberg mit 46,7 Prozent klar gewonnen. Geht er beim entscheidenden Duell am Sonntag als erste AfD-Exekutivkraft in die Geschichte ein?

Die Spannung in Sonneberg steigt: Am kommenden Sonntag könnten die Wahlberechtigten in dem südthüringischen Landkreis zum ersten Mal überhaupt einem AfD-Parteimitglied offiziell die politische Verantwortung eines Landrats in Deutschland anvertrauen.

Robert Sesselmann (50), der Kandidat der Alternative für Deutschland, hatte den ersten Wahldurchgang am Sonntag vor acht Tagen mit 46,…