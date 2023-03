Dresden: 17-jähriger Autofahrer verursacht zahlreiche Verkehrsunfälle

Ein 17-Jähriger hat in Dresden in kurzer Zeit zahlreiche Verkehrsunfälle verursacht. Der Jugendliche aus der Ukraine wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei in der sächsischen Landeshauptstadt mitteilte.

Ein 17-Jähriger hat in Dresden in kurzer Zeit zahlreiche Verkehrsunfälle verursacht. Wie die Polizei in der sächsischen Landeshauptstadt am Dienstagabend mitteilte, stieß er zunächst mit dem Auto einer 24-Jährigen zusammen. Später kollidierte er in einem Tunnel mit Warnbaken. Daraufhin soll der Jugendliche das Auto mit zwei Insassen verlassen haben und zu Fuß geflüchtet sein.

Kurze Zeit später sei der 17-Jährige in einen anderen Wagen gestiegen und davon gefahren. Auf seinem Weg touchierte er zwei andere Fahrzeuge und stieß mit einem weiteren zusammen. Schließlich streifte er einen Transporter und stieß mit einem weiteren Auto im Gegenverkehr zusammen. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres Auto beschädigt.

Bei den Unfällen wurde der Jugendliche leicht verletzt. Beim Versuch, erneut zu Fuß zu fliehen, wurde er von einem Zeugen festgehalten. Schließlich wurde er vorläufig festgenommen. Zu den Hintergründen der Unfallserie werde ermittelt. Es bestehe der Verdacht, dass die weiteren Insassen des Wagens illegal nach Deutschland gebracht wurden. (afp)