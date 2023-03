Münster Messerattacke: 21-jähriger Tatverdächtiger stellt sich

Vier Tage nach einer tödlichen Messerattacke auf dem Volksfest Send in Münster hat sich der Tatverdächtige gestellt. Der 21-Jährige sei mit seinem Anwalt bei der Polizei erschienen, teilten die Beamten in der nordrhein-westfälischen Stadt mit.

Vier Tage nach einer tödlichen Messerattacke auf dem Volksfest Send in Münster hat sich der Tatverdächtige gestellt. Der 21-Jährige sei am Vormittag mit seinem Anwalt bei der Polizei erschienen, teilten die Beamten in der nordrhein-westfälischen Stadt am Mittwoch mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft werde er wegen Mordverdachts einem Haftrichter vorgeführt.

Der 21-Jährige soll am Samstagabend auf dem Volksfest bei einem Streit einen 31-Jährigen mit einem Messerstich getötet haben. Seitdem war der Täter flüchtig, seit Dienstag fahndeten die Ermittler öffentlich nach dem polizeibekannten Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauerten an.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei bereits vor einigen Tagen mitgeteilt hatten, soll der Tatverdächtige im Streit an einem Karussell auf sein Opfer eingestochen haben.

Der Mann erlag noch am Tatort trotz eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen seinen Verletzungen. Die Stadt Münster brach die Kirmes wegen des Tötungsdelikts am Sonntag vorzeitig ab. Nach Angaben der Stadt Münster handelt es sich bei dem Opfer um einen 31-jährigen Familienvater. Der Vorfall ereignete sich gegen 22:00 Uhr.

Die Polizei hatte Videoaufnahmen gesichert, die nach Angaben des Leiters der Mordkommission, Heiner Olthuis, „den Tatverdächtigen mit seinem Begleiter sowie die Tathandlung zeigen“. (afp/il)