57.000 Schweine bei Großbrand in Mecklenburg-Vorpommern verendet – Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Eine der größten Zuchtanlagen in Deutschland

Bei einem Feuer in einer Ferkelaufzucht in Alt Tellin bei Anklam in Mecklenburg-Vorpommern sind rund 50.000 Ferkel und 7.000 Sauen ums Leben gekommen.

Etwa 1.300 Sauen konnten noch aus den brennenden Ställen im Landkreis Vorpommern-Greifswald getrieben werden, wie ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag sagte. Der Brand hatte am Dienstag nach und nach alle 18 Ställe der Anlage erfasst.

Drehender Wind erschwerte die Löscharbeiten der Feuerwehren. Die Ursache des Brands war bis zuletzt noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelte. Brandstiftung ist nicht auszuschließen.

Die Dimensionen des Großbrandes von #AltTellin werden aus der Vogelperspektive besonders deutlich. Ein Hobby-Pilot hat dem #Nordkurier Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Mehr Videos >> https://t.co/LRo8gd2PJK pic.twitter.com/APEPDlmRAv — Nordkurier (@Nordkurier) April 1, 2021

Die Zuchtanlage war eine der größten von elf Standorten der Landwirtschaftlichen Ferkelzucht Deutschland (LFD). Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) sprach von einer „Tragödie“. Anwohner und Umweltschützer hatten immer wieder gegen die Anlage demonstriert.

Eine Sprecherin der Umweltschutzorganisation BUND wies darauf hin, dass ihre Organisation bereits vor der Genehmigung der Anlage mit detaillierten Gutachten auf unbeherrschbare Brandgefahren hingewiesen habe.

Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Weiß (Linke) sagte, der Brand in Alt Tellin zeige, dass solch überdimensionierte Stallanlagen nicht beherrschbar seien. Das Feuer müsse analog zum Atomausstieg „das Fukushima für alle Megaställe“ sein.

„Alt Tellin wurde stets den gesetzlichen Vorgaben entsprechend betrieben“, sagte der Sprecher des Aufzuchtbetriebs. Er berichtete, beim Abtransport der überlebenden Schweine seien Lastwagen in Alt Tellin mit Steinen beworfen worden. Einige Fahrzeuge wurden demnach bis zu Standorten des Unternehmens in Brandenburg verfolgt. (afp)

