Ab Dienstag keine kostenlose Tests für Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten mehr

Wer aus einer Region nach Deutschland zurückkehrt, die nicht als Corona-Risikogebiet eingestuft ist, kann keinen kostenlosen Test mehr in Anspruch nehmen. Eine entsprechende Verordnung tritt am Dienstag (14. September) in Kraft, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin mitteilte. Für Einreisende aus Risikogebieten gelte aber „vorerst weiterhin die Testpflicht sowie die Erfordernis der Quarantäne bis zum negativen Testergebnis“.

Die Quarantäne-Regeln für Rückkehrer aus Risikogebieten sollen wie beschlossen bis Ende des Monats überarbeitet werden, fügte Spahn hinzu. Angesichts erhöhter Infektionszahlen bei Reiserückkehrern hatte die Bundesregierung eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten eingeführt. Für Rückkehrer aus anderen Ländern gab es bis Montag ebenfalls kostenlose, aber freiwillige Tests.

„Die Pandemie zwingt uns, unsere Strategie ständig der dynamischen Lage anzupassen“, erklärte Spahn. Für die Urlaubszeit sei es wichtig gewesen, möglichst alle Reisende auf das Corona-Virus zu testen. „Mit Blick auf Herbst und Winter konzentrieren wir die Tests jetzt wieder stärker aufs Inland.“ (afp)