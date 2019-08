ADAC rechnet auch am kommenden Wochenende wieder mit Staus auf Autobahnen

Der ADAC erwartet für das kommende Wochenende wieder Staus auf wichtigen Autobahnen. Grund sei, dass in Nordrhein-Westfalen, Teilen der Niederlande und anderen Nachbarländern bald die Sommerferien endeten, teilte der Automobilklub am Montag in München mit. Das mache Fahrten weiterhin zum „Geduldsspiel“. Der Autoverkehr in die Urlaubsgebiete nehme hingegen bereits „spürbar“ ab.

Zeitweise werde es „nur stockend oder zähfließend vorangehen“, warnte der ADAC. Problematisch werde der Verkehr vor allem auf wichtigen Alpenüberquerungen wie der Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthardroute werden.

An der Grenze zwischen Österreich und Deutschland sei mit Wartezeiten von mehr als einer Stunde zu rechnen. Auch auf deutschen Autobahnen könne es Stau geben. (afp)