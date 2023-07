Umfrage: AfD in Baden-Württemberg auf Allzeithoch von 19 Prozent

Alle sonst im Landtag vertretenen Parteien verlieren an Zustimmung. Stärkste Kraft wie in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen ist die AfD aber nicht.

In Baden-Württemberg ist die AfD einer neuen Umfrage zufolge populär wie nie. In dem am Donnerstag veröffentlichten „BW-Trend“ des Südwestrundfunks (SWR) käme sie auf 19 Prozent, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Das ist ein Plus von sieben Prozentpunkten im Vergleich zum März. Stärkste Kraft wäre die CDU mit 26 Prozent, die Grünen verlieren zwei Prozentpunkte an Zustimmung und erreichen 24 Prozent.

Für die Partei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist das der niedrigste Wert seit 2014. Dabei sei die Zufriedenheit mit der grün-schwarzen Landesregierung leicht höher als noch im März, teilte der SWR mit. Mit 49 Prozent sei fast die Hälfte der Wahlberechtigten mit der Arbeit der Koalition zufrieden, 47 Prozent übten Kritik.

Der Umfrage zufolge ist nur ein Drittel der Befragten der Ansicht, dass Landesregierung und Verwaltung die aktuelle Flüchtlingssituation sehr gut oder gut im Griff hätten. Eine Mehrheit von 61 Prozent stellt das infrage. 35 Prozent gaben außerdem an, dass sie wegen der gestiegenen Preise ihre Urlaubspläne geändert hätten.

Mit Ausnahme der AfD verlieren alle im Landtag vertretenen Parteien an Zustimmung. Die SPD kommt in der Umfrage auf 13 Prozent, die FDP auf sieben Prozent. Infratest dimap befragte von Donnerstag vergangener Woche bis Dienstag insgesamt 1.195 Menschen. Die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg steht 2026 an.

(afp/red)