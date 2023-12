Deutschland Freie Wähler

Aiwanger wirbt um Boris Palmer und warnt vor Sahra Wagenknecht

Boris Palmer will künftig für die Freie Wählervereinigung in Tübingen kandidieren – der Parteivorsitzende der Freien Wähler kann ihn sich gut als Parteimitglied vorstellen. Was bei Sahra Wagenknecht nicht der Fall ist.