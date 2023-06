Graf Lambsdorff wird deutscher Botschafter in Russland

Alexander Graf Lambsdorff (FDP) wird neuer deutscher Botschafter in Moskau. Er soll das Amt noch diesen Sommer antreten.

Der FDP-Außenpolitiker und Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff (56) wird neuer deutscher Botschafter in Moskau. Der Botschafterposten in Moskau gilt als einer der schwierigsten. Die russische Föderation habe der Personalie zugestimmt und das sogenannte Agrément für Lambsdorff als Botschafter der Bundesrepublik Deutschland erteilt, bestätigte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in der Nacht zum Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. „Der Dienstantritt ist für diesen Sommer vorgesehen“, teilte er mit.

Lambsdorff war bereits früher im diplomatischen Dienst, unter anderem im Planungsstab des Auswärtigen Amts und im Pressestab der Deutschen Botschaft in Washington. Von 2003 bis 2004 war er als Länderreferent für Russland im deutschen Außenministerium tätig. Derzeit ist Géza Andreas von Geyr deutscher Botschafter in Russland. (afp/er)