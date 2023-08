Baerbock Parodie-Account auf Twitter vorübergehend gesperrt

Ein Account auf Twitter, der Bundesaußenministerin Baerbock parodiert, hatte eine Intervention des Auswärtigen Amtes zur ausgelöst. Dieses behauptete „Verwechslungsgefahr“ – und „Baerbockpress“ war längere Zeit nicht erreichbar.

Vorwürfe der Zensur richten sich derzeit gegen das Auswärtige Amt. Am Montag, 31.7., war der Account „Baerbockpress“ auf Twitter für längere Zeit nicht mehr erreichbar. Dieser parodiert Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und deren tägliche Arbeit. Möglicherweise in einer zu realitätsnahen Art und Weise – denn das Auswärtige Amt sah sich aufgrund des Accounts zum Handeln veranlasst.

Zum Zeitpunkt seines vorübergehenden Verschwindens hatte „Baerbockpress“ etwa 25.000 Follower. Mittlerweile ist deren Anzahl auf knapp 35.000 gestiegen. Der Account existiert seit April 2023.

Zu den Beiträgen, die sich auf der Seite befinden, gehört beispielsweise eine Reihe von Tweets, die einen angeblichen Besuch der Ministerin im Niger zum Gegenstand haben. Dort hatte kürzlich ein Militärputsch stattgefunden, der vor allem Frankreich und mehrere westafrikanische Staaten in Unruhe versetzt hat.

Der Account erweckte den Eindruck, die Ministerin sei soeben in dem Krisenstaat eingetroffen und wolle nun mit den Militärs verhandeln.

Just arrived in #Niger. I think a horse kicks me – it is really hot here (due to #ClimateCrisis). Now I will negotiate with the military of Niger. Stay tuned. pic.twitter.com/RbFybj8Ibk

— Außenministerin Annalena Baerbock (PARODIE) (@baerbockpress) July 28, 2023