Deutschland Auf dem Weg in die EU

Baerbock: Westbalkanstaaten kraftvoll unterstützen

Moskau versucht, seinen Einfluss auf dem westlichen Balkan zu verstärken. In Podgorica und Sarajevo will Außenministerin Baerbock ein europäisches Signal setzen: „Wir können uns in Europa nirgendwo Grauzonen erlauben.“