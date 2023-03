Bayern macht Meistertitel rückwirkend zum 1. Januar kostenfrei

Ein Auszubildender im Metall-Handwerk misst in einem Ausbildungszentrum die Dicke eines Werkstücks. Foto: Felix Kästle/dpa

Das Masterstudium ist kostenlos. Nun hat Bayern dieselbe Regelung auch für die Meisterausbildung eingeführt – und zwar rückwirkend zum 1. Januar.

Bayern macht den Meistertitel für Handwerker rückwirkend zum 1. Januar kostenfrei. „Wir sind das erste und einzige Bundesland“, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in München nach einer Sitzung seines Kabinetts vor Journalisten. Er hoffe, dass sich auch andere Bundesländer ein Beispiel daran nehmen. „In Bayern hat das Handwerk einen sehr vergoldeten Boden.“

Söder hatte die Kostenfreiheit des Meistertitels schon länger angekündigt, neu ist die rückwirkende Regelung. So könnten bereits in diesem Jahr etwa 30.000 Anwärter des Meistertitels davon profitieren, sagte Söder. Die „Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung“ sei Ziel der bayerischen Landesregierung, Master und Meister würden nun gleichgesetzt, was die Kostenfreiheit angehe.

Laut Söder werden bei der Meisterausbildung bisher drei Viertel durch das Ausbildungsbafög getragen, der Rest müsse zugezahlt werden. Diese Lücke solle durch eine Erhöhung des Meisterbonus in Bayern geschlossen werden, damit am Ende keine Kosten übrig bleiben. (afp/dl)