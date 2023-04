Bayerns Grüne wollen „Islamischen Unterricht“ auch in der Oberstufe

Wahlpflichtfach soll auch Teil des Abiturs sein. Landtag muss sich nun mit dem Antrag befassen.

An den Schulen Bayerns soll künftig „Islamischer Unterricht“ als Wahlpflichtfach in den Stundenplan der Oberstufen aufgenommen werden. Das ist zumindest der Wunsch der Grünen, die einen entsprechenden Antrag in den bayerischen Landtag eingebracht haben.

Darin heißt es, dass die Staatsregierung die notwendigen Rahmenbedingungen für den Unterricht auch in gymnasialen und beruflichen Oberstufen schaffen soll. Es soll für Schülerinnen und Schüler auch möglich sein, in diesem Fach das Abitur abzulegen.

Seit 2021 Teil des Regelunterrichts

Die Grünen begründen ihren Vorstoß damit, dass das Fach 2021 nach „langjährigem Modellversuch endlich in den Regelunterricht überführt“ worden sei. Bislang allerdings nicht in den Oberstufen.

Auch wenn – analog zum katholischen oder evangelischen Religionsunterricht – noch kein „gleichwertiger, bekenntnisorientierter Religionsunterricht“ eingerichtet wurde, so trage dieses Fach dazu bei, dass die muslimischen Schüler „eine reflektierte religiöse Identität“ entwickeln können.

Die Anmeldezahlen verdeutlichten, dass das Fach „großen Anklang“ an Bayerns Schulen finde. Aus einer Anfrage der Grünen gehe hervor, dass die Zahl der Anmeldungen zunehme.

Grüne sehen Benachteiligung

Daher sei es nicht nachvollziehbar, dass das Fach bislang nicht in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 der Gymnasien und der beruflichen Oberschulen unterrichtet wird.

Nach Ansicht der Grünen werden Schüler, die den „Islamischen Unterricht in der Oberstufe besuchen möchten, gegenüber anderen benachteiligt, „die entweder einen bekenntnis-orientierten Religionsunterricht oder den regulären Ethikunterricht besuchen“.

Ihnen sei es folglich auch nicht möglich, die Reifeprüfung in diesem Fach abzulegen. Eine Ausweitung dieses Unterrichtsangebots auf die Oberstufe erscheine auch angebracht, um „potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten für ein entsprechendes Lehramtsstudium mit Schulfach „Islamischer Unterricht“ zu gewinnen.

„Islamischer Unterricht“ an Bayerns Schulen lief als Modellversuch von 2009 bis 2019. Er biete in deutscher Sprache Wissen über die islamische Religion sowie „eine grundlegende Werteorientierung im Geiste des Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung“, sagt Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo (Freie Wähler). Das bayerische Kabinett billigte am 23. Februar 2021 einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). In der Einführungsphase ab dem Schuljahr 2021/2022 gab es das Angebot an 350 Schulen.