Befragung Merkels, Impfstrategie und Jahressteuergesetz im Bundestag

Im Bundestag stellt sich am Mittwoch (13.00 Uhr) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Fragen der Abgeordneten. Sie steht zum dritten Mal in diesem Jahr den Parlamentariern Rede und Antwort. In einer Aktuellen Stunde (15.05 Uhr) geht es dann um die nationale Impfstrategie in der Corona-Pandemie. Sie wird von der Bundesregierung in einer Verordnung festgelegt.

Hochbetagte und andere Risikogruppen, Ärzte und Pflegepersonal sowie Mitarbeiter in gesellschaftlich wichtigen Bereichen wie Polizei, Schulen oder Kitas sollen zuerst geimpft werden. Am Abend (18.20 Uhr) steht im Bundestag das Jahressteuergesetz 2020 zur abschließenden Beratung an. Es sieht unter anderem eine Pauschale für Arbeiten im Homeoffice und die Verlängerung steuerfreier Sonderzahlungen vor. (afp)