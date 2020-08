Berlin-Demo: Trotz Beendigung noch Tausende Menschen unterwegs – Strafanzeige gegen Veranstalter gestellt

In Berlin sind am Samstag mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Unter dem Motto "Tag der Freiheit" hatte das Bündnis "Querdenken711" aus Stuttgart zu der Demo aufgerufen und unter anderem Bustransfers in die Hauptstadt organisiert.

Berlin-Demo im Newsticker und Livestream

Die Berliner Demo von Corona-Skeptikern unter dem Motto „Tag der Freiheit“ ist am Samstagnachmittag vorzeitig beendet worden. Laut Angaben der Polizei kam das Ende nach einer Anzeige gegen den Veranstaltungsleiter. Auf der Demo trug praktisch niemand eine Maske. Auch das Abstandsgebot wurde durchweg ignoriert.

Offenbar verandeln der Veranstalter und sein Rechtsanwalt nun mit der Polizei.

In der Spitze nahmen – nach mehrmaligen Anfragen der Epoch Times – der Polizei zufolge, etwa 20.000 Menschen an der Versammlung teil. Besucher sprechen von weitaus mehr Teilnehmern. Das Bündnis „Querdenken711“ aus Stuttgart hatte zu den Protesten aufgerufen und unter anderem Bustransfers in die Hauptstadt organisiert.

Trotz offizieller Beendigung der Demo sind noch immer Tausende Menschen auf den Straßen versammelt.

Polizei: 10.000 Teilnehmer bei Corona-Demo

Unter dem Motto „Das Ende der Pandemie“ demonstrieren seit Samstagvormittag in Berlin mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung. Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, bereits zum Auftakt des Protestmarschs seien etwa 10.000 Teilnehmer gezählt worden. Diese Zahl war eigentlich erst für die Abschlusskundgebung am Nachmittag angemeldet worden. Nach Angaben eines AFP-Reporters trugen die Demonstranten weder Mundschutz noch hielten sie die Abstandsregeln ein.

Organisiert wurde die Demonstration von der Stuttgarter Initiative Querdenken 711.

Über den Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb die Polizei am Mittag, es sei bei der Versammlung auf der Straße Unter den Linden „ziemlich voll geworden“. Die Teilnehmer seien auf ausreichende Abstände und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung hingewiesen worden.

Zudem sollen mehrere Gegendemonstrationen stattfinden, unter anderem wurde eine Veranstaltung „Kein Fußbreit den Verschwörungstheoretikern“ mit 500 Menschen angemeldet. Insgesamt werden am Wochenende in Berlin bei dutzenden Veranstaltungen etwa 22.000 Demonstranten erwartet. Am Samstag war die Polizei mit 1100 Kräften im Einsatz.

Eine ebenfalls für Samstag angemeldete Veranstaltung von Attila Hildmann war im Vorfeld unter anderem wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung untersagt worden. Es war das zweite Verbot einer Hildmann-Kundgebung in Folge.

Berlin-Demo unter dem Motto: „Das Ende der Pandemie – Tag der Freiheit“

Aus Protest gegen die Einschränkungen in der Corona-Pandemie wollen am Samstag in Berlin Tausende Menschen auf die Straße gehen.

Ab 10.30 Uhr wollen die Demonstranten in einem Umzug von der Straße Unter den Linden aus durch die Innenstadt ziehen. Ab 14.30 Uhr soll es eine Kundgebung auf der Straße des 17. Juni geben.

Für die Kundgebung unter dem Motto „Das Ende der Pandemie – Tag der Freiheit“ sind laut Polizei rund 10.000 Teilnehmer angemeldet. Aufgerufen dazu hat die Initiative „Querdenken 711“ aus Stuttgart. Die Teilnehmer kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. In Stuttgart hatte sich die Initiative „Querdenken 711“ – in Form von Großdemonstrationen – bereits wiederholt versammelt.

Michael Ballweg, Unternehmer und Initiator aus Stuttgart wird bei der Kundgebung sprechen neben Bodo Schiffmann, Heiko Schrang, Thorsten Schulte und anderen. Sie wollen nach ihrer Aussage mit friedlichem Engagement den 1. August zum Tag der Freiheit machen.

Die Initiative besteht auf „die ersten 20 Artikel unserer Verfassung, insbesondere auf die Aufhebung der Einschränkungen durch die Corona-Verordnung“, heißt es auf ihrer Webseite.

Man sei überparteilich und schließe keine Meinung aus. „Nach Wiederherstellung des Grundgesetzes sind dafür wieder alle demokratischen Mittel vorhanden“, ist dort zu lesen.

Die Initiative fordert zudem alle Parteien auf, ihr „Parteiprogramm auf die neue Lage anzupassen und den Bürgern darzustellen, wie und unter welchen Lebensumständen in der Sonderlage Pandemie zu rechnen ist“. Gleichzeitig will man Neuwahlen im Oktober 2020. Auch für Sonntag sind Aktivitäten in der Hauptstadt geplant.

Innensenator Andreas spricht von „besonderer Herausforderung“ für Polizei

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Freitag, er erwarte, dass jeder Teilnehmer die Regeln beachte und sich verantwortungsvoll verhalte. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sprach von einer „besonderen Herausforderung“ für die Polizei. Man werde sehen, inwieweit es gelinge, bei derart großen Menschenmengen die Corona-Auflagen wie Abstandsregeln und die Maskenpflicht durchzusetzen. Gegebenenfalls würden Bußgelder verhängt, bei Widerstandshandlungen würden Demonstranten auch vorübergehend festgesetzt, kündigte er an.

Insgesamt sind nach Angaben Geisels an diesem Wochenende etwa 80 Veranstaltungen in Berlin angemeldet, zu denen insgesamt etwa 22.000 Teilnehmer erwartet werden. 1.500 Polizeibeamte werden im Einsatz sein.

Zu einer Kundgebung auf dem Platz des 18. März am Brandenburger Tor (14.00 bis 22.00 Uhr) sind laut Polizei 3.000 Menschen angemeldet, die sich für Frieden, Meinungsvielfalt und Demokratie stark machen wollen. Auch mehrere kleinere Demonstrationen muss die Polizei am Wochenende in der Hauptstadt begleiten – und daneben möglicherweise auch Partys in Berliner Parks im Blick behalten.

Die Verkehrsinformationszentrale informiert über Einschränkungen

Die Straße des 17. Juni ist demzufolge ab etwa 6 Uhr bis Sonntag, um etwa 2 Uhr Uhr, in beiden Richtungen zwischen Brandenburger Tor und Yitzhak-Rabin-Straße gesperrt. Auch die Ebertstraße ist in der gleichen Zeit zwischen Dorotheenstraße und Behrenstraße gesperrt.

Im Vorfeld der Kundgebung kann es laut der Verkehrsinformationszentrale in der Zeit von 11 bis 15 Uhr zu größeren Verkehrseinschränkungen und kurzzeitigen Sperrungen im Bereich Unter den Linden, Friedrichstraße, Oranienburger Straße, Monbijouplatz, Kleine Präsidentenstraße, Burgstraße, Anna-Louisa-Karsch-Straße, Spandauer Straße, Mühlendamm, Leipziger Straße, Potsdamer Platz, Ebertstraße und Brandenburger Tor kommen.

Gegendemos am Brandenburger Tor

Aufgrund der Corona-Demo in Berlin haben mehrere Initiativen Gegenproteste angemeldet. Am Brandenburger Tor ist von 10.30 bis 17.30 Uhr eine Kundgebung angemeldet unter dem Motto „Gegen Rassismus und Antisemitismus – Kein Fußbreit den Verschwörungstheoretikern“. Laut Polizei erwarten die Veranstalter 500 Teilnehmer. (dpa/er/dts/afp/so)

