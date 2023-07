Berlin: Weitere Festnahme nach Vergewaltigung im Görlitzer Park

Im Görlitzer Park in Berlin vergewaltigten mehrere Männer im Juni eine Frau. Die Berliner Polizei hat nun einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen.

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung im Görlitzer Park hat die Berliner Polizei einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Der 22-Jährige sei am Sonntagabend in der Nähe des Parks im Stadtteil Kreuzberg ergriffen worden, teilten die Beamten am Montag mit. Gegen den Mann war demnach bereits ein Haftbefehl erlassen worden, er befindet sich deshalb nun in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall dauerten an.

Ein erster Tatverdächtiger war bereits am Donnerstag festgenommen worden und sitzt ebenfalls in Untersuchungshaft. In den frühen Morgenstunden des 21. Junis sollen mehrere Männer eine 27-Jährige vergewaltigt haben. Ihren gleichaltrigen Freund sollen sie mit Gegenständen verletzt und zu Boden gebracht haben. Den beiden Opfern seien zudem Wertgegenstände geklaut worden. (AFP/mf)