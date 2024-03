Deutschland Ärztekammer warnt vor „Kollaps“

Berliner Maßregelvollzug am Limit – mehrere Straftäter wegen Platzmangels auf freiem Fuß

Die Zahl der Personen, die nach Straftaten in den Maßregelvollzug statt in Strafhaft kommen, steigt seit Jahren an. In Berlin ist die Situation besonders angespannt. Die Einrichtungen sind überfüllt, das Personal ist überlastet – und Besserung ist kaum in Sicht.