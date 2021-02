„Bild“: Kanzlerin stellt sich gegen Kita- und Schulöffnungen

Österreich lockert seine Corona-Einschränkungen, Dänemark lässt die Kinder teilweise wieder zur Schule. In Deutschland treffen sich in zwei Tagen Bund und Länder, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Hier die wichtigsten COVID-19-Nachrichten im Überblick.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich vor dem Corona-Gipfel am Mittwoch gegen eine sofortige Lockdown-Lockerung für Schulen und Kitas, berichtet die „Bild“-Zeitung“. Sie will stattdessen bei dem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch eine längerfristige Strategie für Schulen und Kitas erarbeiten, heißt es dort weiter.

Hintergrund sollen Bedenken Merkels gegen eine rasche Öffnung aufgrund der Corona-Mutationen sein die sich auch in Deutschland schnell ausbreiten würden. Deshalb müssten die Infektionszahlen in den kommenden zwei Wochen erstmal gedrückt werden. Erst dann ließen sich nach Auffassung der Kanzlerin Grundschul- und Kita-Öffnungen diskutieren – und dies auch nur mit harten Auflagen (FFP2-Maskenpflicht, Wechselunterricht, vorzeitige Impfungen von Lehrern und Erziehern, Antigen-Tests), schreibt die „Bild“-Zeitung weiter.

Dies steht im Widerspruch zu dem was mehrere SPD- und CDU-geführte Bundesländer anstreben. Hier wurden in den letzten Tagen die Rufe nach einer schnellen Öffnung von Schulen und Kitas immer lauter.

18:20 Uhr: Bundesregierung beschließt neue Corona-Prämie für Klinikmitarbeiter

Die Bundesregierung zahlt erneut eine staatliche Corona-Prämie für Klinikmitarbeiter in Krankenhäusern, die Corona-Patienten behandeln. Es würden 450 Millionen Euro und damit doppelt so viel wie im Frühjahr vergangenen Jahres für die Prämien zur Verfügung gestellt, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag im Anschluss an eine Sitzung des Corona-Kabinetts der Bundesregierung. Über tausend Krankenhäuser könnten davon profitieren, sie sollten die Prämien vor Ort an das Personal verteilen.

Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichteten unter Berufung auf die Vorlage Spahns für die Kabinettsberatungen, dass Klinikmitarbeiter jeweils bis zu 1500 Euro Prämie bekommen könnten. Die Prämien sollen dem Bericht zufolge von den Krankenhäusern bis Ende Juni an die Beschäftigten ausgezahlt werden.

Die Verteilung der Prämien erfolge wie bereits im vergangenen Jahr durch die Kliniken vor Ort. Sie sollten die coronabedingt besonders belasteten Beschäftigten benennen und die konkrete Verteilung der Prämien bestimmen. Dabei könnten nicht nur Pflegekräfte, sondern etwa auch Reinigungskräfte berücksichtigt werden.

Große Kliniken mit über 500 Betten kommen der Vorlage zufolge zum Zuge, wenn sie mehr als 50 Covid-Fälle behandelten, kleinere Häuser bereits ab 20 Covid-Fällen. Der jeweils vor Ort zur Verfügung stehende Prämiengesamtbetrag wird nach der Zahl der behandelten Corona-Patienten und der Zahl der Pflegekräfte verteilt.

17:56 Uhr: Biontech-Impfstoff wirkt laut Studie gegen zwei Corona-Varianten

Einer neuen Laborstudie zufolge wirkt der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer auch gegen die in Großbritannien und Südafrika erstmals aufgetauchten Varianten von Sars-CoV-2 wirken.

Die Daten der Studie seien im Fachblatt „Nature Medicine“ veröffentlicht worden, teilten beide Unternehmen gemeinsam mit. Es habe sich im Labor gezeigt, dass das Blut von 20 mit dem Impfstoff geimpften Menschen die Schlüsselmutationen der Coronavirus-Varianten aus Großbritannien und Südafrika neutralisiere, in dem Blut also ausreichend neutralisierende Antikörper waren.

Ende Januar waren die Daten der Untersuchung von Pfizer und der University of Texas erstmals bekannt geworden. Damals hatten Biontech und Pfizer betont, die Ergebnisse deuteten nicht auf die Notwendigkeit eines neuen Impfstoffs gegen die neu auftretenden Varianten hin.

Mittlerweile haben auch externe Experten die Ergebnisse begutachtet, so dass es nun zu der Veröffentlichung in dem Fachblatt „Nature Medicine“ kam. Dort heißt es unter anderem, nun brauche es klinische Daten, um noch mehr über die Wirkung des Impfstoffs gegen Virusvarianten zu lernen. Die anhaltende Weiterentwicklung von Sars-CoV-2 mache ein kontinuierliches Monitoring der Variationen und möglicher Folgen für die Effektivität von Impfstoffen nötig.

Die Universität Oxford hatte gestern eine Studie veröffentlicht, wonach der Astrazeneca-Impfstoff nur sehr vermindert vor leichten und moderaten Verläufe bei einer Infektion mit der südafrikanischen Coronavirus-Variante B.1.351 schützt. Keine Aussage trafen die Forscher über schwere Verläufe. Südafrika hatte daraufhin die geplante Verabreichung des Präparats vorläufig gestoppt.

Die britische Regierung hält Zweifel am Astrazeneca-Impfstoff trotz einer offenbar verminderten Wirkung gegen die Südafrika-Variante für unangebracht. Gegen die bislang in Großbritannien vorherrschenden Varianten sei das Vakzin von Astrazeneca offenbar wirksam, schrieb Impf-Staatssekretär Nadhim Zahawi in einem Gastbeitrag im „Telegraph“.

Zahawi geht davon aus, dass der Astrazeneca-Impfstoff zumindest vor schweren Verläufen auch bei einer Infektion mit der südafrikanischen Variante schützt. „Ein Impfstoff mit verminderter Wirksamkeit bei der Verhinderung von Infektionen kann trotzdem eine gute Wirksamkeit bei der Vermeidung schwerer Verläufe, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen aufweisen“, betonte er.

In Teilen Englands ist inzwischen die Coronavirus-Variante B.1.1.7 – mit Ursprung in Großbritannien – vorherrschend. Gegen diese Mutation soll der Impfstoff von Astrazeneca aber ähnlich wirksam sein wie gegen die bisher vorherrschende Variante. Die Südafrika-Variante wurde in Großbritannien bislang laut Regierungsangaben in 147 Fällen nachgewiesen.

16:49 Uhr: Lauterbach befürchtet dritte Corona-Welle

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach spricht sich vor der Bund-Länder-Runde am Mittwoch weitgehend gegen Lockerungen aus und warnt vor einer dritten Corona-Welle. „Erwartungen an Lockerungen wird diese Ministerpräsidentenkonferenz aus meiner Sicht nicht erfüllen können“, sagte Lauterbach dem Nachrichtenportal T-Online. Die englische und die südafrikanische Variante des Coronavirus begännen, sich in Deutschland immer schneller auszubreiten, sagte er.

„Dieser Prozess muss unbedingt gestoppt werden, sonst würde im März eine dritte Welle beginnen.“ Lauterbach begründete seine Vorsicht auch mit neuen Erkenntnissen über die Wirksamkeit der Impfstoffe. „Da wir insbesondere gegen die afrikanische Variante nicht ausreichend gut impfen können, muss man die Erwartungen auf Lockerungen jetzt entsprechend dämpfen“, sagte der Mediziner.

Für eine Ausnahme zeigte sich Lauterbach aber offen: „Allenfalls im Bereich der Kitas und der Grundschulen könnte man Veränderungen vornehmen“, sagte der SPD-Politiker, forderte jedoch zugleich Sicherheitsvorkehrungen: „In der Grundschule wäre ein Konzept von Wechselunterricht mit Antigen-Tests für die Schüler und vorgezogene Impfung der Lehrkräfte denkbar.“

15:40 Uhr: Länder wollen ab 1. März schrittweise wieder hochfahren

Zwei Tage vor dem geplanten Corona-Gipfel von Bund und Ländern sind sich die Länder offenbar weitgehend einig, dass der Lockdown zunächst um zwei Wochen bis zum 28. Februar verlängert werden soll.

In der Zeit bleiben Restaurants, Geschäfte und Freizeiteinrichtungen also weiterhin im Grundsatz zu, berichtet das Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ (Dienstagausgabe) unter Berufung auf eigene Informationen. Allerdings: Bei Grundschulen, Kitas und eventuell auch bei Friseuren soll es schon ab 15. Februar Lockerungen geben.

Bei Grundschulen ist demnach das Zulassen von Wechselunterricht angedacht. Ab 1. März soll Deutschland dann – wenn es das Infektionsgeschehen zulässt – langsam wieder hochgefahren werden.

Dafür wird es keinen bundesweiten detaillierten Stufenplan geben, wie ihn zuletzt Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Berlin und Thüringen für ihr jeweiliges Land entwickelt hatten. Vielmehr sollen Richtwerte genannt werden, an denen sich die Länder orientieren. Die Details regeln die Länder dann im Rahmen eigener Stufenpläne selbst.

12:30 Uhr: Dänemark erlaubt wieder Präsenzunterricht bis zur vierten Klasse

In Dänemark können die Kinder bis zur 4. Klasse wieder zur Schule, höhere Klassen sind weiterhin im Distanzunterricht.

Ansonsten gelten weiterhin die bisher gültigen Beschränkungen. Geschäfte, Einkaufszentren, Restaurants, Fitnessstudios und weitere Einrichtungen sind seit Ende letzten Jahres geschlossen. Die Grenzen sind für die meisten Ausländer geschlossen.

Auch die Niederlande und Rumänien wollen ab heute die Schulen wiedereröffnen.