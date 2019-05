Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer steht für „Bockmist“ grade – Brief an Bahnvorstand unterwegs

In der vergangenen Woche hatte Boris Palmer die Werbekampagne der Deutschen Bahn kritisiert und dafür harte Worte aus eigenen Reihen einstecken müssen. Jetzt wandte sich der Tübinger Oberbürgermeister direkt an den Vorstand des Unternehmens.

Ich habe einen Brief an Bahnvorstand Ronald Pofalla geschrieben. Solche Kampagnen werden in einem Großunternehmen nach meiner Erfahrung intensiv geplant und diskutiert. Ich will wissen, ob der Vorstand mit der Entscheidung befasst war und ob man sich ihrer möglichen Konsequenzen bewusst ist“, sagte Palmer in einem Interview mit der „Zeit“.