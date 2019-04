Brandenburg: AfD-Landtagsabgeordneter Schröder tritt aus Partei aus

Der brandenburgische AfD-Landtagsabgeordnete Sven Schröder hat seinen Parteiaustritt erklärt. Die Austrittserklärung sei am Montag per E-Mail bei der Landesgeschäftsstelle eingegangen, sagte ein AfD-Sprecher in Potsdam. Zu den Gründen wurde zunächst nichts bekannt.

Schröder war seit Ende 2013 Mitglied der AfD und zog im Oktober 2014 über die Landesliste der Partei in den brandenburgischen Landtag ein. Erst vor wenigen Tagen kandidierte der gelernte Maurer und Versicherungsfachmann auf dem AfD-Landesparteitag für den Posten des zweiten stellvertretenden Parteivorsitzenden, wurde aber nicht gewählt. (afp)