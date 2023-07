Bundestag LIVE: Olaf Scholz beantwortet Fragen der Abgeordneten

Live aus dem Bundestag: Bei der heutigen Regierungsbefragung steht zunächst Bundeskanzler Olaf Scholz dem Parlament Rede und Antwort.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt sich heute im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Er hat in der Regierungsbefragung zunächst die Gelegenheit zu einem kurzen Statement, danach sind die Abgeordneten mit ihren Fragen an der Reihe. Eine große Rolle dürften die jüngsten Streitigkeiten innerhalb der Koalition über das Heizungsgesetz und den Bundeshaushalt spielen.

Danach ist auf Antrag der Unionsfraktion eine Aktuelle Stunde mit dem Titel „Standort Deutschland in Gefahr“ angesetzt. Am Spätnachmittag (17.15 Uhr) entscheidet das Plenum dann über den von CDU und CSU geforderten Untersuchungsausschuss zur Steueraffäre um die Hamburger Warburg-Bank und die Rolle von Scholz, der damals Bürgermeister der Hansestadt war. Da die Koalition die Einsetzung verhindern will, hat die Union bereits den Gang vor das Bundesverfassungsgericht angekündigt.

Voraussichtlicher Sitzungsverlauf:

9.30 – 13 Uhr

51. Sitzung: Öffentliche Beratung

Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung

10 – 13 Uhr

42. Sitzung: Öffentliche Beratung

Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

11 – 13 Uhr

Abscheidung und Speicherung von CO₂

Anhörung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie

13 – 18:45 Uhr

114. Sitzung des Deutschen Bundestages

– Befragung der Bundesregierung (Bundeskanzler)

– Fragestunde

– Aktuelle Stunde: Standort Deutschland in Gefahr

– Güterverkehrs- und Logistikbranche

– Untersuchungsausschuss zum Komplex Warburg/Cum-Ex

– Evaluation von Pseudowissenschaften

15 – 16:30 Uhr

Sport- und Eventtourismus

Öffentliche Anhörung des Tourismusausschusses

15 – 16:30 Uhr

Freizeit, Kultur und Stadtplanung

Öffentliches Fachgespräch der Kinderkommission

16.30 – 17:30 Uhr

Digitalisierungsstrategie des Bundesarchivs

Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Digitales

17 – 17:10 Uhr

44. Sitzung: Öffentliche Beratung

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung

