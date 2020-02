Hamburg: Zweitschlechtestes Ergebnis aller Zeiten für CDU – Erstwähler mit Präferenz für Grüne und SPD

Die CDU hat am Sonntag in Hamburg wohl fast einen Negativrekord bei einer Wahl in Bund und Ländern überhaupt eingefahren: Die gut elf Prozent, die ihr laut Hochrechnungen vorhergesagt werden, wären das zweitschlechteste Ergebnis aller Zeiten. Nur 1951 in Bremen hatten die Christdemokraten mit 9,1 Prozent noch schlechter abgeschnitten. Damals sah die Parteienlandschaft aber noch völlig anders aus als derzeit – mit einer ganzen Reihe rechter und konservativer Parteien.

Auch wenn es für die Hamburger Grünen mit Katharina Fegebank nicht für das Bürgermeisteramt in der Hansestadt gereicht hat, wären die in Hochrechnungen vorhergesagten knapp 25 Prozent für die Grünen doch wohl das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Partei:

Nur in Baden-Württemberg waren sie 2016 mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit 30,3 Prozent noch stärker geworden. Der Stuttgarter Regierungschef und seine Partei hatten zuvor 2011, kurz nach der damaligen Reaktorkatastrophe von Fukushima, immerhin 24,2 Prozent erreicht.

Für die SPD sind die laut Hochrechnungen am Sonntag erreichten gut 38 Prozent das beste Ergebnis bei einer Landtags-, Bundestags- und Europawahl seit fünf Jahren: 2015 erzielte sie bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg 45,6 Prozent.

Faktor Erstwähler

Die Erstwähler in Hamburg haben bei der Bürgerschaftswahl am Sonntag eine klare Präferenz gezeigt: 36 Prozent ihrer Stimmen gehen auf das Konto der Grünen, wie eine Auswertung des Instituts Infratest dimap für die ARD ergab. Auf Platz zwei folgt die SPD mit 24 Prozent, die Linke erhält 13 Prozent. Für die FDP votieren demnach immerhin sieben Prozent der Erstwähler – deutlich mehr als die Partei insgesamt laut Hochrechnungen erhält.

Die CDU kommt bei den Erstwählern nur auf sechs Prozent der Stimmen, die AfD verbucht lediglich zwei Prozent der Stimmanteile, wie aus der Altersgruppenumfrage weiter hervorgeht. Zur Bürgerschaftswahl in Hamburg waren alle Staatsbürger im Alter ab 16 Jahren zugelassen. Die Hansestadt hatte das Wahlalter bereits 2013 gesenkt, um Jugendliche stärker an der Politik zu beteiligen.(afp/al)