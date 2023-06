Foto: Leah Millis/Reuters Pool via AP/dpa

USA und China: erste konstruktive Gespräche nach Eiszeit

Nach langer Funkstille haben sich US-Außenminister Antony Blinken und Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi in Peking getroffen. Diplomaten deuteten auch ein mögliches Treffen zwischen den Staatschefs Joe Biden und Xi Jinping an.

Die Beziehung zwischen Washington und Peking ist angespannt. In den vergangenen Jahren sorgten unter anderem Handels- und Menschenrechtsfragen sowie Chinas Drohung gegen Taiwan für Streitigkeiten zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Blinken hatte Anfang Februar eine geplante China-Reise kurzfristig wegen mutmaßlicher chinesischer Spionage-Ballons über den Vereinigten Staaten abgesagt.

US-Diplomaten hoffen auch, die regulären Kommunikationskanäle wieder zu öffnen, um Missverständnisse zu verhindern, die in einen Konflikt münden könnten. Beide Länder teilten gestern mit, dass Chinas Außenminister Qin Gang eine Einladung zu einem Gegenbesuch in Washington angenommen habe.

Unterdessen wird Chinas Regierungschef Li Qiang heute in Berlin empfangen.

AfD-Kandidat schafft es nicht auf Chefsessel im Schweriner Rathaus

Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Schwerin hat sich Amtsinhaber Rico Badenschier gegen den AfD-Bewerber Leif-Erik Holm durchgesetzt: Der SPD-Kandidat Badenschier erreichte bei der Stichwahl am Sonntag 67,8 Prozent der Stimmen, Holm kam auf 32,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigem Ergebnis bei 49,4 Prozent.

Nach dem ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatten CDU, Grüne, Linke und das lokale Wählerbündnis Unabhängige Bürger zur Wahl Badenschiers aufgerufen. Lediglich die FDP gab keine Wahlempfehlung ab.

Für den Politikwissenschaftler Wolfgang Muno ist dieses Bündnis für den SPD-Kandidaten ein Grund für dessen Erfolg. Es könne aber nicht auf Dauer das Rezept der anderen Parteien sein, auf Stichwahlen und die gegenseitige Unterstützung zu bauen. Von einem AfD-Oberbürgermeister in einer Landeshauptstadt sei man zwar noch weit weg. Muno verwies aber auf die Chancen der AfD bei der Landratswahl im thüringischen Sonneberg am kommenden Sonntag.

Mikroplastik in Atemwegen

Die wachsende Präsenz von Mikroplastik in der Umwelt stellt eine zunehmende Sorge für die öffentliche Gesundheit dar. Zu diesem Schluss kommt eine internationale Forschergruppe. Mikroplastik findet sich demnach überall – im Wasser, in der Luft und auf dem Boden. Studienautor Mohammad S. Islam erklärte: „Im Jahr 2022 wurden erstmals Studien veröffentlicht, die belegen, dass sich Mikroplastik tief in den menschlichen Atemwegen festsetzt. Dies birgt ernsthafte Gesundheitsgefahren für die Atemwege.“

Im Rahmen ihrer jüngsten Studie entwickelten die Forscher ein Strömungsmodell, das die Bewegung von Mikroplastik in unterschiedlichen Formen und verschiedenen Größen analysiert. Dabei wurden auch die unterschiedlichen Atembedingungen berücksichtigt. Das Ergebnis zeigt, dass sich die Kunststoffpartikel hauptsächlich in der Nasenhöhle und im Rachenraum ansammeln.

Die Atmungsbedingungen und die Größe des Mikroplastiks beeinflussten dabei die Gesamtablagerungsrate des Mikroplastiks in den Atemwegen. Während eine erhöhte Strömungsgeschwindigkeit zu einer geringeren Ablagerung führte, lagerten sich Mikroplastikteile mit zunehmender Größe häufiger in den Atemwegen an als ihre kleineren Gegenstücke.

Das Einatmen von Mikroplastik könnte insbesondere für Menschen in Gebieten mit hoher Plastikverschmutzung oder industrieller Aktivität gefährlich sein. Yuan Tong Gu, einer der Studienautoren, erklärte Mitte Juni in einer Pressemitteilung: „Diese Studie unterstreicht die Notwendigkeit eines größeren Bewusstseins für das Vorhandensein von Plastik in der Atemluft und seine potenziellen gesundheitlichen Auswirkungen.“

Schweizer Volksabstimmung

Die Schweizer haben in mehreren Volksabstimmungen für Klimaneutralität, höhere Steuern und eine Verlängerung des COVID-19-Gesetzes gestimmt.

Ab sofort gehört die Schweiz in Europa zu den Ländern mit einem fixen Klimaziel. Bis 2050 soll die Schweiz klimaneutral werden – dafür haben sich bei einer Volksabstimmung gestern 59,1 Prozent der Bevölkerung ausgesprochen. Aber der Weg bis dahin ist noch nicht klar. Zunächst sollen technische Innovationen gefördert werden, die dem Klimaschutz und dem Erreichen der Klimaziele zugutekommen.

Zugleich sprachen sich die Schweizer nach der Hochrechnung mit 79 Prozent dafür aus, dass internationale Konzerne vom nächsten Jahr an eine Mindeststeuer von 15 Prozent entrichten. Von höheren Steuereinnahmen würden vor allem die Kantone Basel und Zug profitieren, wo große Pharma- und Handelskonzerne ansässig sind.

Abgestimmt wurde auch zum dritten Mal über das Schweizer COVID-19-Gesetz. Mit einer Zustimmung von 61,9 Prozent kann der Bundesrat davon ausgehen, dass seine aktuelle und vergangene Corona-Politik demokratisch legitimiert ist. Sollte es zu einer erneuten COVID-Welle kommen, könnte die Zertifikatspflicht oder das Contact-Tracing aktiviert werden.

Großbritannien: Parlament berät über Partygate-Lügen

Das britische Unterhaus diskutiert heute über das Ergebnis der parlamentarischen Untersuchung zu Boris Johnsons Äußerungen im Partygate-Skandal. Dem ehemaligen Premierminister wird vorgeworfen, das Parlament wiederholt belogen zu haben, als es um die Untersuchung von Lockdown-Verstößen während der Corona-Pandemie ging. Während das Land im Lockdown war, wurde in den Regierungsgebäuden gefeiert. Mehr als 100 Geldstrafen verhängte Scotland Yard gegen Regierungsmitarbeiter.

Bei der Debatte geht es nun darum, ob das Unterhaus Sanktionen gegen Johnson verhängt. Einer vom Ausschuss empfohlenen Suspendierung von 90 Tagen kam Johnson zuvor, indem er sein Mandat niederlegte. Ihm droht jedoch noch der Entzug seines Parlamentsausweises.

Bürgerentscheid in Greifswald stoppt Containerdörfer für Flüchtlinge

Bei einem Bürgerentscheid in Greifswald stimmten über 65 Prozent der Bürger gegen die Nutzung städtischer Grundstücke für Container zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die erforderliche Mindestbeteiligung von 25 Prozent der Wahlberechtigten wurde erreicht. Die Stadt ist nun für zwei Jahre an diese Entscheidung gebunden.

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder hatte zuvor darauf hingewiesen, dass der Bürgerentscheid keinen Einfluss auf die Anzahl der Flüchtlinge hat, die die Stadt aufnehmen muss. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist es trotz des Bürgerentscheids auch weiterhin möglich, dass Greifswald etwa auf privaten Flächen Containerunterkünfte errichtet. Im Fall eines akuten Bedarfs könnte zudem vermehrt auf Turnhallen zurückgegriffen werden.

Früchte zum Abnehmen

Obst wird häufig aufgrund des Fruchtzuckers während Diäten gemieden. Dabei kann es – bei richtiger Auswahl – zur Gewichtsreduktion beitragen. Bestimmte Früchte, darunter Tomaten, Beeren, Kiwis, Guaven und Melonen, können den Stoffwechsel ankurbeln, die Fettverbrennung unterstützen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen.

Wer auf eine kalorienarme Ernährung achtet, kann durch den Verzehr von Obst vor dem Essen das Sättigungsgefühl steigern und somit Heißhungerattacken vorbeugen. Obstsorten wie Papaya, Kiwi und Ananas, die nach den Mahlzeiten verzehrt werden, fördern die Verdauung und kurbeln den Stoffwechsel an. Nach sportlichen Aktivitäten kann Obst mit hohen Mengen an organischen Säuren die Energiereserven auffüllen und die Muskelreparatur unterstützen.

