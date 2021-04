Das 1. Weimarer Spontan-Cafe und „Tanzen Sie wieder!“ vom Gare de l’Est

Lebensfreude, Heiterkeit, im Café sitzen, tanzen und singen lassen sich kaum verbieten. Zwei Beispiele aus Weimar und Paris.

Am 31. März trafen sich um 15 Uhr in Weimar die Menschen auf der Straße vor dem Nationaltheater – zu einem Flashmob in Form eines Cafés. Die Autoren fragen im Web: „Wenn auf der Straße Café getrunken wird, ist das dann schon ein verbotenes Straßencafé oder noch nur heiterer Widerstand?“

Die Ordnungskräfte wurden zuvor nicht gefragt:

Einige Kommentare bei YouTube:

„Das Traurige ist, dass es nun schon als Protest und Widerstand gilt, wenn man draußen friedlich in einem Café sitzt.“

„Weimar scheint ganz besondere Menschen zu beherbergen … ob nun faire Richter oder mutige Bürger … IHR SEID GRANDIOS!!!“

„Ja, die Menschen, die in der DDR gelebt haben, möchten keine Wiederholung!!! Wo bleibt der Mut im restlichen Deutschland?“

„Es wäre noch schöner gewesen, wenn sich die Polizei dazu gesetzt hätte und friedlich zusammen Kaffee getrunken hätte – das wäre ein großer Knaller gewesen, denn ‚gemeinsam sind wir stark‘.“

Gare de l’Est – Tanzen Sie wieder!

Ein anderer, oft gesehener Flashmob vom 8. April 2021 aus dem Pariser Bahnhof Gare de l’Est ist dieser.

In Frankreich hört man „Wir wollen weiter tanzen“ immer häufiger auf Flashmobs in den verschiedensten Städten. Das Chanson „Danser encore“ entwickelte sich zu einer Hymne des friedlichen Widerstandes und stammt von Kaddour Hadadi (HK).

Kaddour Hadadi ist der Macher im Künstlerkollektiv HK et les Saltimbanks und Sohn algerischer Einwanderer. HK ist als klassisch linker Liedermacher bekannt. Seit dem 5. Januar bewegt sich das Chanson durch Frankreich, hier noch eine Aufnahme aus Mens/Marché de Mens. HK zögert nicht, die beliebtesten Straßen-Cover-Versionen seines Liedes weiterzugeben und eine „Ansteckung“ mit seiner Musik zu beschwören, „ein unwiderstehliches Bedürfnis, sich wieder zum Tanzen zu treffen“.

Deutsch: Tanzen Sie wieder! – Die Hymne des Frühlings

Refrain:

Wir wollen wieder weiter tanzen,

sehen, wie unsere Gedanken unseren Körper umarmen

Ich bin mir nicht sicher, was ich dagegen tun soll

Oh, nein, nein, nein, nein, nein

Wir wollen wieder weiter tanzen,

sehen, wie unsere Gedanken unseren Körper umarmen

Unser Leben auf einem Raster von Akkorden zu verbringen

Wir sind Vögel auf der Durchreise

niemals fügsam noch wirklich weise

wir schwören keine Treue

Zur Morgendämmerung in allen Lebenslagen

wir kommen, um das Schweigen zu brechen

Und wenn am Abend im Fernsehen

der gute König gesprochen hat

kommen wir, um das Urteil zu verkünden

Wir zeigen keine Ehrfurcht

aber immer mit Eleganz

Ref.

Auto – Metro – Arbeit – Konsum

Selbstbezeugung, die wir unterschreiben

Blödsinn auf Rezept

Und wehe dem, der denkt

und wehe dem, der tanzt

Jedes Maß an Autorität

jeder Hauch von Sicherheit

sieht unser Vertrauen schwinden

Sie zeigen so viel Beharrlichkeit

um unser Gewissen einzuschränken

Ref.

Lassen wir uns nicht beeindrucken

von all diesen unvernünftigen Leuten

Verkäufer von Angst in Hülle und Fülle

die bis zur Unanständigkeit erschüttern

Halten wir sie uns vom Leib

Für unsere geistige Gesundheit

Unserem sozialen und ökologischen Wohlbefinden

Unser Lächeln, unsere Intelligenz

lasst uns nicht widerstandslos sein

Die Instrumente ihres Wahnsinns

Ref.

Der französische Liedtext: Paroles de la chanson Danser encore par HK

Refain:

Nous on veut continuer à danser encore

Voir nos pensées enlacer nos corps

Passer nos vies sur une grille d’accords

Oh, non non non non non non

Nous on veut continuer à danser encore

Voir nos pensées enlacer nos corps

Passer nos vies sur une grille d’accords

Nous sommes des oiseaux de passage

Jamais dociles ni vraiment sages

Nous ne faisons pas allégeance

À l’aube en toutes circonstances

Nous venons briser le silence

Et quand le soir à la télé

Monsieur le bon roi a parlé

Venu annoncer la sentence

Nous faisons preuve d’irrévérence

Mais toujours avec élégance …

Ref.

Auto-métro-boulot-conso

Auto attestation qu’on signe

Absurdité sur ordonnance

Et malheur à celui qui pense

Et malheur à celui qui danse

Chaque mesure autoritaire

Chaque relent sécuritaire

Voit s’envoler notre confiance

Ils font preuve de tant d’insistance

Pour confiner notre conscience

Ref.

Ne soyons pas impressionnables

Par tous ces gens déraisonnables

Vendeurs de peur en abondance

Angoissants, jusqu’à l’indécence

Sachons les tenir à distance

Pour notre santé mentale

Sociale et environnementale

Nos sourires, notre intelligence

Ne soyons pas sans résistance

Les instruments de leur démence

Hier die Tabs für Gitarre



(ks)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!