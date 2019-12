CDU Sachsen-Anhalt: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“ – Patriotismus schon

Mit ihrem neuen Grundlagenpapier „Wir, die CDU – Unsere Identität“ hat die CDU Sachsen-Anhalt die Maßstäbe für ihre zukünftige Arbeit festgelegt. Delegierte aus dem ganzen Land waren am Samstag nach Magdeburg gekommen, um im Vorfeld über die neuen Grundsätze auf dem 16. Landesausschuss der CDU Sachsen-Anhalt zu diskutieren.

Die aktuellen Wahlergebnisse und der teilweise erhebliche Stimmverlust hatten die CDU nicht unberührt gelassen. Bei dem Treffen am Samstag rückten so die essentiellen Fragen wieder in den Mittelpunkt der Partei.

Die CDU Sachsen-Anhalt hat sich dafür ausgesprochen, dass sie „ehrlich und ohne Bevormundung von außen über das Profil der Partei und ihre strategische Ausrichtung“ diskutiere. In dem Bewusstsein des Vertrauensverlusts und des Frusts ihrer Anhänger könne sie nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, hieß es von der Partei.

„Die Erfahrungen in dieser Koalition zeigen, dass steigende Staatsausgaben nicht automatisch zu einer höheren Zufriedenheit in der Bevölkerung führen“, so der Wortlaut in dem von der Partei erstellten Grundsatzpapier.

Daher müsse die Partei „bei aller Koalitionsbereitschaft, ein eigenständiges Profil zeigen und darf sich in ihrem Regierungshandeln nicht auf Kompromisse des kleinsten gemeinsamen Nenners reduzieren lassen.“

„Islam gehört nicht zu Deutschland“

Die CDU Sachsen-Anhalt hat sich dafür ausgesprochen, dass Zuwanderung „klare Regeln braucht“. Die christlich-abendländischen Werte sowie die „durch Aufklärung und bürgerliche Revolution erkämpften Freiheiten“ würden Achtung verdienen und die Leitkultur bilden. Wer in Deutschland bleiben wolle, müsse diese Werte akzeptieren.

Das Erlernen der deutschen Sprache sieht die Partei als „wesentlichen Bestandteil gelingender Integration“. Auch wenn die in Deutschland lebenden Muslime ihr Grundrecht auf freie Religionsausübung in Anspruch nehmen und damit Teil des Landes seien, stellt die Partei klar:

Mit Blick auf unsere kulturellen Werte und historischen Prägungen gilt aber auch, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört.“

Die CDU Sachsen-Anhalt spricht sich für ein „weitestgehendes“ Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum aus. Darüber hinaus wolle sie keine doppelte Staatsbürgerschaft für Menschen „die unsere Sicherheit gefährden“.

Nationale Selbstständigkeit leben

Das Prinzip der nationalen Selbstständigkeit aus den europäischen Verträgen soll gelebt und praktiziert werden, so die Forderung der Partei. Eine Verschärfung der EU-Richtlinien im Rahmen nationaler Gesetzgebung dürfe es jedoch nicht geben. Zudem fordert die CDU Sachsen-Anhalt eine bessere europäische Grenzüberwachung. „Dafür ist Frontex auszubauen“.

Sicherheitsbehörden wie Polizei und Justiz sollen weiter gestärkt werden, sodass Polizisten und Sicherheitsbehörden wieder von der Bevölkerung anerkannt und gewürdigt werden. Weiterhin habe der Schutz und die Not der Opfer von Straftaten Vorrang vor dem Schutz des Täters.

Patriotismus und Freiheit in Deutschland

Die Demokratie lebe von der „Achtung der Menschenwürde und dem Respekt gegenüber Andersdenkenden“, so die CDU Sachsen-Anhalt. Mit „ehrlicher Parteiarbeit“ wolle sie die verlorenen konservativen Wähler zurückgewinnen.