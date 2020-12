Demos in Leipzig: Polizei bereitet sich auf Großeinsatz vor – Livestream ab 14:30 Uhr

Die Polizei in Leipzig bereitet sich auf einen Großeinsatz am heutigen Tag vor. Die Behörde rechne mit einem Demonstrationsgeschehen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung in der Größenordnung vom 21. November, wie die Behörde am Freitag erklärte. Die Veranstaltungen dieses Wochendende in Leipzig sind nicht von der Querdenken-Bewegung organisiert.

Unser Reporter-Team ist vor Ort und wird ab ca. 14:30 Uhr per Livestream aus Leipzig berichten.

Es bestehen zahlreiche Protestaufrufe, auch von Kritikern der Corona-Maßnahmen der Regierung. „Es wird viel geworben, es wird viel geteilt im Netz“, sagte ein Polizeisprecher.

Laut Allgemeinverfügung sind in Leipzig nur solche Veranstaltungen erlaubt, die bis zum 17. Dezember um 12.00 Uhr angezeigt wurden. Derzeit seien drei Veranstaltungen mit insgesamt rund 1.000 Teilnehmern angemeldet, sagte der Polizeisprecher.

Polizeihubschrauber, Wasserwerfer und die berittene Polizei werden vor Ort sein

Ende November hatten Corona-Maßnahmen-Kritiker und Gegendemonstranten in Leipzig demonstriert. Dabei kam es zu Ausschreitungen überwiegend zwischen Antifa-Anhängern und Menschen aus dem rechtsextremen Spektrum und der Polizei.

„Sowas ist tatsächlich auch morgen wieder möglich“, sagte der Polizeisprecher. Neben der Absicherung der Versammlungsfreiheit stehe der Infektionsschutz im Fokus der Polizei.

Die Polizeidirektion Leipzig forderte zur Verstärkung Einsatzkräfte anderer Bundesländer und von der Bundespolizei an. Auch Polizeihubschrauber, Wasserwerfer und die berittene Polizei sollen zum Einsatz kommen. (afp/er)