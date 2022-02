Deutsche sollen Ukraine „dringend“ verlassen – Lufthansa stoppt Flüge nach Kiew

Foto: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Ukrainische Soldaten bei einer Militärübung am 19. Februar 2022. Foto: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Ein russischer Angriff auf die Ukraine sei zwar noch nicht beschlossene Sache - das Auswärtige Amt reagiert aber trotzdem schon. Auch Österreich warnt seine in der Ukraine lebenden Bürger.

Deutschland verschärft die bestehende Reisewarnung für die Ukraine. „Deutsche Staatsangehörige werden dringend aufgefordert, das Land jetzt zu verlassen“, heißt es in einer am Samstag aktualisierten Warnung des Auswärtigen Amtes. Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine hätten weiter zugenommen.

„Eine militärische Auseinandersetzung ist jederzeit möglich“, so das Auswärtige Amt. Bereits letzte Woche hatte die Bundesregierung eine entsprechende Warnung ausgesprochen, allerdings mit einer etwas schwächeren Formulierung. Es war geraten worden, von nicht dringend notwendigen Reisen abzusehen.

Vor diesem Hintergrund stoppt die Lufthansa ab Montag alle Flüge nach Kiew und Odessa. Die Flüge in die ukrainische Hauptstadt sowie in die Küstenstadt Odessa würden „vorerst bis Ende Februar“ ausgesetzt, teilte das Unternehmen am Samstag auf Anfrage mit.

Um gebuchten Passagieren eine Reisemöglichkeit anzubieten, würden an diesem Wochenende „noch einzelne Flüge“ stattfinden, erklärte die Lufthansa. Von den abgesagten Flügen betroffene Gäste würden informiert und auf alternative Flugverbindungen umgebucht. Die Lüge nach Lemberg (Lwiw) fänden weiterhin statt.

Gleicher Ausruf in Österreich

Auch Österreich forderte seine in der Ukraine lebenden Bürger auf, das Land zu verlassen. „Es muss mit einer erheblichen Verschlechterung der Lage gerechnet werden“, teilte das Außenministerium in Wien mit.

Die Zwischenfälle in der Ostukraine hätten in den letzten 24 Stunden massiv zugenommen. Die Aufforderung gelte bis auf einige westliche Teile für die gesamte Ukraine. Derzeit seien rund 180 Österreicher registriert, die sich in der Ukraine aufhielten.

Außerdem wurde eine Reisewarnung ausgesprochen. Das österreichische Botschaftspersonal wurde hingegen verstärkt. „Es wird weiterhin vor Ort die Stellung halten, um Österreicherinnen und Österreicher gegebenenfalls bei der Ausreise zu unterstützen und Kontakt mit den ukrainischen Partnern zu halten“, hieß es. (dts/afp/dpa/red)