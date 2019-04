Die Europawahl, Wahlumfragen, Kanzlerin Merkel und zwei offene Stellen bei der EU

Am 1. September folgt die Landtagswahl in Sachsen – wo die CDU erdrutschartig „von 39,4 auf 27 bis 28 Prozent“ abrutschen könnte. Möglicherweise könnte die AfD dort die stärkste Partei werden.

Welche Koalitionen könnte die CDU dann in Sachsen eingehen? Mühlbauer schreibt: „Landen SPD, Grüne und FDP wie vorhergesagt bei neun, neun und sechs Prozent (oder darunter), könnte die CDU dann gezwungen sein, sich zwischen einer Regierung unter Beteiligung der Linkspartei oder einer unter Beteiligung der AfD entscheiden zu müssen. In diesem Fall wäre ein vorheriges Opfer Merkels als Bundeskanzlerin nicht ganz unwahrscheinlich.“

Gleichzeitig wird in Brandenburg gewählt, wo eher die SPD im Sinkflug ist – die CDU ist eher weniger gefährdet.

Auch in Thüringen steht eine Landtagswahl an (27. Oktober), die schwierige Koalitionsmanöver erfordern könnte. Mühlbauer: „Bei einer 24 bis 25 Prozent starken Linkspartei und einer 19 bis 20 Prozent starken AfD könnte es (ähnlich wie in Sachsen) sein, dass sich die CDU in eine Koalition mit einem der beiden bisherigen Tabus fügen muss, weil es für andere Kombinationen nicht reicht.“

Quelle für die Zahlen: Wahlrecht.de