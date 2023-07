Einjährige bleibt in Bayern allein in Zug zurück

Ein einjähriges Kind in Bayern ist allein in einem abfahrenden Zug zurückgeblieben.

Durch ein Missgeschick der Eltern ist ein einjähriges Kind in Bayern allein in einem abfahrenden Zug zurückgeblieben. Wie die Bundespolizei in München am Mittwoch mitteilte, wollte die Familie am Dienstagnachmittag nach Prag fahren. Zum Telefonieren verließen die Erwachsenen am Hauptbahnhof der bayerischen Landeshauptstadt die Bahn. Als sie am Bahnsteig standen, schlossen sich jedoch die Türen, und der Zug fuhr ohne sie weiter.

Da sich die einjährige Tochter noch in der Bahn befand, meldeten sich die Eltern bei der Bundespolizei. Ein Zugbegleiter kümmerte sich nach Angaben der Beamten während der Fahrt um das Kind. Ein mitreisender Beamter des Münchner Polizeipräsidiums achtete zudem auf das Gepäck.

Am nächsten planmäßigen Halt in Freising wurde das Kind von der Bundespolizei entgegengenommen und mit dem Gepäck nach München gefahren. Dort wurde das Mädchen nach rund anderthalb Stunden wohlbehalten den Eltern übergeben. Anschließend konnte die Familie ihre Reise in die tschechische Hauptstadt fortsetzen. (afp)