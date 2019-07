Müller fordert mehr Investitionen: „Afrika muss zum grünen Kontinent der erneuerbaren Energien werden“

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat kurz vor dem Erdüberlastungstag, an dem die natürlichen Ressourcen der Erde für dieses Jahr rechnerisch verbraucht sind, zusätzliche Investitionen für den weltweiten Klimaschutz angemahnt.

Besonders in Entwicklungs- und Schwellenländer müsse mehr investiert werden, erklärte Müller am Freitag in Berlin.

„Vor allem Afrika muss zum grünen Kontinent der erneuerbaren Energien werden“, forderte der CSU-Politiker, der unter anderem ein Technologieförderprogramm für Erneuerbare Energien in Afrika vorschlug.

Der sogenannte Erdüberlastungstag wird jedes Jahr vom Global Footprint Network berechnet. Er markiert den Zeitpunkt im Jahr, bis zu dem die Menschheit so viel von der Erde beansprucht hat, wie alle Ökosysteme im gesamten Jahr erneuern können. In diesem Jahr fällt er auf den 29. Juli, im vergangenen Jahr fiel er noch auf den 1. August.

Diese Verlagerung nach vorne zeige, „wie wenig nachhaltig wir mit unserer Umwelt umgehen“, kritisierte Müller. Dabei seien Umwelt- und Klimaschutz „Überlebensfragen der Menschheit“. „In Deutschland ächzen wir über die zweite Hitzewelle in diesem Sommer“, erklärte der Minister.

Aber die Menschen in Entwicklungsländern sind noch viel stärker von Dürren und anderen extremen Wetterlagen betroffen – obwohl sie am wenigsten zur Erderwärmung beigetragen haben.“

Das Bundesentwicklungsministerium leistet nach eigenen Angaben mehr als 80 Prozent der internationalen Klimafinanzierung Deutschlands. In der Wüste Marokkos investiert Deutschland demnach beispielsweise in den Ausbau des modernsten Solarkraftwerks der Welt, das 1,3 Millionen Menschen mit sauberem Strom versorgen soll. (afp)