Frankreich: Ausschreitungen in vielen Städten nach Tod eines 17-Jährigen

Der Tod eines 17-jährigen Franzosen mit algerischen Wurzeln hat Frankreich in eine Spirale der Gewalt gestürzt. In der dritten Nacht in Folge kam es zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und gewalttätigen Demonstranten. Die Proteste haben sich auf viele französische Städte ausgedehnt.

Als Reaktion auf die Unruhen hat Präsident Emmanuel Macron eine Krisensitzung einberufen und massive Polizeikräfte mobilisiert. Laut „Le Parisien“ handelt es sich um die 40.000 Polizisten in ganz Frankreich.

In der vergangenen Nacht wurden mindestens 420 Personen festgenommen, berichtet der Sender BFMTV. Der öffentliche Verkehr in Paris wurde aus Sicherheitsgründen ab 21 Uhr eingestellt. Die Stadt Clamart im Großraum Paris verhängte zudem eine nächtliche Ausgangssperre bis Montag.

Am Dienstag hatte ein Polizist in Nanterre einen Teenager im Verlauf einer Verkehrskontrolle erschossen. Gegen den Polizisten wurde ein Verfahren wegen Totschlags eingeleitet. Auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Ordnungskräften gekommen.

Urteil wegen falscher Impfatteste: Arzt muss fast 3 Jahre ins Gefängnis

Urteil wegen falscher Impfatteste: Das Landgericht Bochum hat den Arzt Heinrich Habig zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Der Haftbefehl wird sofort vollstreckt. Dieses Teilurteil betrifft 207 Fälle, in denen der Mediziner falsche Impfbescheinigungen erstellt hat. Es ist jedoch möglich, dass dem Arzt weitere Prozesse und Haftstrafen drohen, vermeldet das Portal Reitschuster.de.

Er wird beschuldigt, in Tausenden Fällen falsche Impfbescheinigungen ausgestellt zu haben. Obwohl Habig dafür kein Geld verlangte, wurde ihm gewerbsmäßiges Handeln vorgeworfen. Das Gericht hat diese Anschuldigung jedoch nicht als erwiesen angesehen.

Der Arzt wurde für schuldig befunden, da Notwehr oder Nothilfe gegen Gesetze nicht zulässig seien. Die Patienten hätten den Rechtsweg beschreiten können.

Habig behauptet, dass er Menschen in persönlicher oder wirtschaftlicher Notlage geholfen habe und dass sie unter einem „existenziellen Druck“ standen, was die Impfung betrifft. Der Arzt beruft sich dabei auf Notwehr. Er sah nur die Wahl, seine Patienten wider besseres Wissen zu „impfen“ oder ihnen eine Impfbescheinigung auszustellen, um sie aus einer empfundenen oder tatsächlichen Notlage zu befreien.

Zum Zeitpunkt der Ausstellung der Impfbescheinigungen gab es in Deutschland eine starke Diskriminierung von Ungeimpften. Inzwischen ist bekannt, dass die 2G-Regelungen eingeführt wurden, obwohl es dafür keine evidenzbasierten Grundlagen gab. Außerdem zeigen zahlreiche Studien mittlerweile, dass die Corona-Impfungen schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen können.

Identifizierungssystem WorldID startet in Deutschland

Das Kryptoprojekt Worldcoin mit seinem globalen Identifizierungssystem WorldID kommt nach Deutschland. Nutzer können sich mit diesem System ihren Augapfel scannen lassen, um in Zeiten Künstlicher Intelligenz im Netz zweifelsfrei nachweisen zu können, dass sie Menschen sind – und nicht etwa ein Software-Roboter.

WorldID könne für eine Vielzahl von Online-Transaktionen verwendet werden, die eine Unterschrift erfordern, warb das von OpenAI-Chef Sam Altman mitgegründete Start-up. Man könne sich damit bei Online-Diensten genauso anmelden, wie man es heute mit dem Google-Log-in mache.

Zu Deutschland hat Worldcoin eine besondere Beziehung: Der Iris-Scanner „Orb“ wurde an der Universität Erlangen entworfen und hergestellt.

Um Menschen zur Teilnahme zu motivieren, bietet das Unternehmen eine Anreizstruktur an: Worldcoin stellt in den kommenden Wochen und Monaten an vielen Standorten den Iris-Scanner auf – etwa an Universitäten oder vor Supermärkten. Wer sich dort scannen lässt, erhält als Anreiz einen bestimmten Betrag in der eigens dafür geschaffenen Kryptowährung Worldcoin. Inzwischen hätten sich weltweit rund zwei Millionen Menschen mittels des Augenscans registrieren lassen.

Datenschützer warnen Verbraucher allerdings regelmäßig davor, ihre biometrischen Daten wie Fingerabdrücke oder Iris-Scans erfassen zu lassen und bei nicht staatlichen Institutionen zu deponieren. Zudem ist der Kryptomarkt seit dem Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX im November deutlich unter Druck geraten. Worldcoin versichert, die Technologie werde im Rahmen der deutschen und europäischen Datenschutzgesetze verwendet.

Unterdessen wurde bekannt, dass OpenAI London als Hauptstadt für seine erste Niederlassung außerhalb der USA gewählt hat. Das Unternehmen betreibt auch den KI-basierten Chatbot ChatGPT.

CDU und CSU wollen „Agenda für Deutschland“

„Agenda für Deutschland“ – Mit einem Zehn-Punkte-Programm wollen sich CDU und CSU als inhaltliche und strategische Alternative zur Ampelregierung präsentieren. Kernforderungen sind: umfangreiche Steuer- und Abgabensenkungen, ein „Belastungsmoratorium“ für Unternehmen, eine „Hightech Agenda“ für Deutschland, aber auch ein härteres Vorgehen gegen Clan-Kriminalität. Das Heizungsgesetz der Ampel wird strikt abgelehnt, zudem fordert die Union eine Abschaffung der Erbschaftsteuer auf das Elternhaus.

Die Union erneuere damit ihren bürgerlichen Alleinvertretungsanspruch, heißt es in dem Papier. Das Papier soll heute auf der gemeinsamen Sitzung der beiden Parteipräsidien in München beraten und beschlossen werden.

Polen und Ungarn stemmen sich gegen Asylrechtsreform

Der erste Tag des EU-Gipfels ist ohne Einigung im Asylstreit zu Ende gegangen. Polen und Ungarn verhinderten mit einer Blockade eine gemeinsame Position der 27 Staats- und Regierungschefs zur Migrationspolitik, wie Diplomaten am frühen Morgen bestätigten. Die geplante gemeinsame Erklärung kam vorerst nicht zustande.

Polen hatte am Abend eine Überarbeitung der Pläne gefordert. Jedes EU-Land sollte selbst darüber entscheiden dürfen, wie es Länder mit besonders hohen Migrationszahlen unterstützt.

Mehr Einigkeit zeigte sich in Bezug auf weitere Unterstützung der Ukraine. Die EU bietet der Regierung in Kiew demnach weitere Katastrophenschutzhilfe nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms an. In Bezug auf Sicherheitsgarantien für die Zeit nach Ende des Krieges hielten sich die Gipfelteilnehmer jedoch zurück.

Der Gipfel soll heute fortgesetzt werden, mit dem Schwerpunkt China-Politik.

Iraker kündigt weitere Koranverbrennung an

Trotz internationaler Empörung und Ermittlungen der Polizei plant der Iraker Momika eine weitere Protestaktion. Er kündigte an, einen weiteren Koran und die irakische Flagge vor der irakischen Botschaft in Stockholm zu verbrennen, wie die Zeitung „Expressen“ berichtet. Die Polizei ermittelt bereits gegen den 37-Jährigen wegen „Hetze gegen eine ethnische Gruppe“.

Bereits vor zwei Tagen hatte der Iraker mit Genehmigung der schwedischen Behörden ein Exemplar des Korans vor der Haupt-Moschee in Stockholm verbrannt. Die Aktion löste in der muslimischen Welt heftige Proteste aus. Demonstranten stürmten die schwedische Botschaft in Bagdad. Marokko hat seinen Botschafter aus Stockholm abgezogen. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Koranverbrennung verurteilt.

Die vielen Vorteile des Schwimmens

Schwimmen ist nicht nur ein entspannender Zeitvertreib, sondern auch ein vollständiges Körpertraining mit vielen Vorteilen. Dabei verbrennt man annähernd so viel Kalorien wie beim Laufen. Als Ganzkörpertraining verbessert es die Ausdauer und fördert die Sauerstoffversorgung. Studien zeigen zudem, dass regelmäßiges Schwimmen Gelenkschmerzen sowie durch Multiple Sklerose ausgelöste Schmerzen lindern kann.

Schwimmen verbessert die Lungenfunktion, was zu einer niedrigeren Ruhefrequenz und einem niedrigen Blutdruck führt. Es gibt Studien, die eine Verbesserung von Asthma aufzeigen. Kurze Schwimmeinheiten sind zudem ideal, um sich zu entspannen und dem Alltagsstress entgegenzuwirken. Dadurch wird das Risiko für Depressionen und Müdigkeitserscheinungen gesenkt.

