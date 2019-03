Das Thema Flüchtlingsbürgen: Wer bezahlt die 50 Millionen Euro an Bund und Länder?

Die Forderungen der Länder gegen die Flüchtlingsbürgen wächst. Sogenannte Flüchtlingsbürgen ermöglichten die Einreise Tausender Flüchtlingen. Doch dass sie für deren Unterkunft und Lebenskosten aufkommen sollten, wurde erst durch die landesweit versandten Bescheide klar.

Laut Presseinformation von René Springer (Ausschuss Arbeit und Soziales) vom 12. März 2019 geht die Bundesregierung von einem für vor dem 6. August 2016 festgesetzten Erstattungsvolumen von 21.218.202,35 EUR aus. Hinzu käme ein weiteres mögliches Erstattungsvolumen von knapp 16,5 Millionen Euro.

Es wird vermutet, dass die von der Bundesregierung angegebenen Zahlen nicht alle Beiträge, die von den Flüchtlingsbürgen erstattet werden müssten, umfasst. Die Forderungen der zugelassenen kommunalen Träger (Jobcenter) fehlen. Damit dürfte nach Angaben von Rene Springer (MdB) aktuell ein Betrag von knapp 50 Millionen Euro realistisch sein.

Im Januar 2019 sprach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) noch von einem „niedrigen zweistelligen Millionenbetrag“. Zu dieser Zeit hatten allein in Niedersachsen fast 1.000 Flüchtlingsbürgen Zahlungsaufforderungen in Höhe von 9,6 Millionen Euro erhalten.

Ob alle Flüchtlingsbürgen überhaupt zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung leistungsfähig waren, sollten Bonitätsprüfungen ergeben. Wurden diese Überprüfungen nach allgemeinen Verwaltungsvorschriften durchgeführt?

René Springer fasst zusammen:

Die Höhe der Erstattungsforderungen hat sich in kürzester Zeit mehr als verdoppelt und liegt nun bei fast 50 Mio. Euro. Für den Großteil sollen nun nach der Weisung der BA (Bundesagentur für Arbeit) die Steuerzahler aufkommen. Das ist ein Skandal. Sollte Behördenversagen zu dieser weiteren Belastung geführt haben, wäre das aber ein noch viel größerer Skandal. Hier bedarf es jetzt dringender Aufklärung.“

Bei sogenannten „Altfällen“ von Flüchtlingsbürgschaften, die vor dem 06. August 2016 erklärt wurden, wird von einer Heranziehung

– in den Ländern Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen grundsätzlich abgesehen,

– in Fällen, in denen die Ausländerbehörde nicht über eine hinausgehende Haftung des Bürgen bis zum Abschluss des Asylverfahrens aufgeklärt hat,

– bei nicht ausreichender finanziellen Leistungsfähigkeit des Bürgen zum Zeitpunkt der Abgabe der Verpflichtungserklärung.