Frühere NRW-Ministerin will auf Sitz im neuen Landtag verzichten

Nordrhein-Westfalens ehemalige Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) will im nächsten Düsseldorfer Landtag auf ihr Mandat verzichten. Im Fall einer Wahl werde sie diese nicht annehmen, teilte Heinen-Esser der Kölner CDU und dem Landesverband ihrer Partei laut einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Schreiben am Montag mit. Nach heftiger Kritik im Zusammenhang mit ihrer umstrittenen Mallorca-Reise nach der Flutkatastrophe hatte sie am Donnerstagabend ihren Rücktritt als Ministerin bekannt gegeben.

„Selbstverständlich werde ich in Köln, genauso wie ich es in Düsseldorf getan habe, Verantwortung übernehmen“, hieß es in dem Schreiben mit Blick auf Heinen-Essers Wahlkreis in Köln. Auf der CDU-Landesliste zur Landtagswahl am 15. Mai steht sie auf dem sechsten Platz. Rechtlich ist es nicht mehr möglich, ihre Kandidatur zurückzuziehen. (afp/dl)