„Großartige Tänzer, atemberaubende Kostüme und eine unglaubliche Choreografie“

Anke Schönfelder in Begleitung ihrer Mutter in der Deutschen Oper in Berlin. Foto: Epoch Times

Anke Schönfelder war die letzte Junioren-Turnmeisterin der DDR und ist als erste gesamtdeutsche Turnmeisterin Anfang der 90er-Jahre in die Geschichte eingegangen. Heute verhilft sie den Zuschauern auf „radioeins“ zu körperlicher Fitness und Wohlbefinden und arbeitet zusätzlich als Leiterin einer Marketingabteilung. Zusammen mit ihrer Mutter sah sie sich am Dienstag die Aufführung von Shen Yun in der Deutschen Oper in Berlin an.

Für Mutter und Tochter war es der erste Besuch von Shen Yun und ihre Erwartungen und Vorstellungen wurden weit übertroffen.

Wir haben Gänsehaut. Es war sehr, sehr sinnlich und beeindruckend, wir sind ganz berauscht“, schwärmen die Damen über ihre Reise durch die traditionelle Kultur Chinas.

Die Vielfalt und die Unterschiede der ethnischen Tänze waren für sie äußerst eindrucksvoll. Für Anke Schönfelder war interessant, wie sich die traditionellen Werte wie Moral, Tugend und Glaube auf alle Kulturen übertragen und bei Shen Yun in Form des Tanzes seinen Ausdruck finden.

„Großartige Tänzer, atemberaubende Kostüme, eine unglaubliche Choreografie – mit diesen Eindrücken gehen wir jetzt nach Hause.“

Immobilienunternehmer findet „Ruhe und Zufriedenheit“

Mirko Jahn ist geschäftsführender Gesellschafter in der Immobilienbranche und besuchte am Dienstag die Abendvorstellung von Shen Yun in der Deutschen Oper Berlin. Seine Frau Anne Löw und Sohn Dennis begleiteten ihn. Alle drei sind begeistert.

Während seine Frau von der Farbenpracht und dem tänzerischen Können schwärmt, waren für ihn die Geschichten hinter dem Tanz aufschlussreich.

Ich glaube, wir müssen uns auf das Ursprüngliche zurückbesinnen, auf das Miteinander. Moralische Werte sind immer wichtig und deswegen kommt die Aufführung auch so gut an.“

Gerade in der aktuellen Weltlage schenke Shen Yun „eine gewisse Ruhe und Zufriedenheit.“ Ihren Freunden und Bekannten wollen sie einen Besuch von Shen Yun „auf jeden Fall empfehlen, weil es einfach sehr großartig ist.“

„Barmherzigkeit ist wichtigster Maßstab“

Unternehmensberater Uwe Hassenkamp hat noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Zusammen mit seiner Frau besuchte er am Dienstag die Aufführung von Shen Yun in der Deutschen Oper in Berlin.

„Es war eine ganz andere Art von Tanz und Darstellung als man es üblicherweise in Europa kennt“, sagte Hassenkamp. Bei den traditionellen Werten, die Shen Yun vermittelt, ist für ihn und auch für seine Frau die Barmherzigkeit wesentlich.

Der wichtigste Maßstab ist die Barmherzigkeit und es ist gut, dass das aufgezeigt wird.“

Manchmal müsse man zurückschauen und „die guten Werte, die teilweise in der Vergangenheit geherrscht haben, in die Gegenwart holen.“ (bs)