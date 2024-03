Deutschland Baumhäuser bleiben vorerst

Grünheide: Tesla-Gegner dürfen Protestcamp vorerst weiterführen

Erleichterung im Protestcamp am Tesla-Werk in Grünheide: Die Aktivisten dürfen bleiben. Das Verwaltungsgericht in Potsdam wies die strengen Auflagen wegen schwacher Begründung zurück.