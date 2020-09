Hamm verschärft Corona-Auflagen: Nur noch fünf Menschen oder zwei Haushalte dürfen zusammenkommen

Wegen eines deutlichen Anstiegs an positiv Getesteten, im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus, hat die nordrhein-westfälische Stadt Hamm am Dienstag ihre Pandemieauflagen weiter verschärft. Im öffentlichen Raum dürfen nur noch fünf Menschen oder Menschen aus zwei Haushalten zusammenkommen, wie ein Stadtsprecher am Dienstag mitteilte. Außerdem gilt an weiterführenden Schulen wieder eine Maskenpflicht im Unterricht. Die Regelungen gelten zunächst für zwei Wochen.

In der 180.000-Einwohner-Stadt in Westfalen lag die Siebentageinzidenz demnach am Dienstagmittag bei 87,1 und damit so deutlich über dem kritischen Wert 50 wie derzeit sonst nirgendwo im Bundesgebiet. Das bedeutet, dass es in Hamm binnen einer Woche je 100.000 Einwohner rechnerisch 87,1 positiv Getestete gab. Am Montag hatte die Stadt den Inzidenzwert noch mit 70,9 angegeben.

Hamm hatte bereits am Montag erste Corona-Auflagen mit sofortiger Wirkung verschärft. So sind nun private Feiern mit geselligem Charakter wie runde Geburtstage, Hochzeiten und Jubiläen ab 25 Teilnehmern anzeigepflichtig. Ab 50 Teilnehmern bis zur Obergrenze von 150 Teilnehmern müssen Feiern von der Stadt genehmigt werden. Auch sind bei Sportveranstaltungen nur noch maximal 150 Zuschauer zugelassen, ein verkaufsoffener Sonntag wurde abgesagt. (afp)