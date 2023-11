Deutschland Mehr als ein Fünftel storniert

ifo: Wohnungsbau kommt zum Erliegen – neuer Höchststand bei Stornierung von Aufträgen

Das ifo Institut meldet eine anhaltende Flaute im Wohnungsbau in Deutschland. Zum zweiten Mal in Folge wurde mehr als ein Fünftel an anvisierten Projekten storniert. Auch der Wohnungsgipfel im September konnte bislang keine Impulse generieren.