Deutschland Wahltrend

INSA: AfD verliert leicht in Europawahl-Umfrage – im Bundestagstrend nicht

Nach Vorwürfen gegen ihre Spitzenkandidaten für die Europawahl hat die AfD in Umfragen leicht an Zustimmung verloren. Im „Europawahl-Trend“ kam die Partei in dieser Woche auf 17 Prozent.