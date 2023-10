Insa-Umfrage: Wagenknecht-Partei hat großes Wählerpotenzial

Die neue Partei der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hat laut einer Umfrage ein großes Wählerpotenzial: 27 Prozent der Wahlberechtigten könnten sich vorstellen, die Wagenknecht-Partei zu wählen.

Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für „Bild am Sonntag“. 55 Prozent würden sie nicht wählen, 18 Prozent machten keine Angabe.

Besonders groß ist das Potenzial für Wagenknecht im Osten und bei AfD-Anhängern: So denken 40 Prozent der AfD-Wähler und 32 Prozent der befragten Ostdeutschen darüber nach, der neuen Partei ihre Stimme zu geben. Am kommenden Montag will Wagenknecht ihre Partei „BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit“ in der Bundespressekonferenz vorstellen.

Für die „Bild am Sonntag“ hat Insa 1.002 Personen am 19. und 20. Oktober befragt. Frage: „Sahra Wagenknecht will eine neue Partei gründen. Könnten Sie sich vorstellen, diese Partei zu wählen?“ (dts)