Politik » Deutschland Interview mit Billy Six: Ich möchte wieder einen Ort finden, wo ich mich sicher fühle

Nach 119 Tagen Einzelhaft in einem venezolanischen Geheimdienstgefängnis landete heute der deutsche Journalist Billy Six in Berlin-Tegel. Seine Eltern bereiteten ihm einen emotionalen Empfang. Wir interviewten ihn und seinen Vater am Flughafen.