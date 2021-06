Jeder zweite Senior nutzt kein Smartphone

Manch einer kann sich ein Leben ohne Smartphone kaum vorstellen. Anders sieht es bei Menschen über 65 Jahre aus. Einer Studie zufolge verwenden 53 Prozent der Befragten der Senioren kein Computertelefon.

Jeder Fünfte Bürger Deutschlands verwendet kein Smartphone, weder privat noch beruflich. Bei den über 65-Jährigen ist es jeder Zweite.

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie der Initiative „Digital für alle“, die vom Digitalverband Bitkom veröffentlicht wurde. Demnach verwenden 53 Prozent der Befragten über 65 Jahren kein Computertelefon.

Je älter die Befragten sind, desto weniger nutzen sie ein Smartphone. In der Altersgruppe zwischen 65 und 74 Jahren liegt der Anteil bei 36 Prozent, in der Gruppe über 75 Jahren mit 74 Prozent aber deutlich höher. In der gesamten Bevölkerung gaben 21 Prozent an, kein Smartphone zu verwenden – weder privat noch beruflich.

Auch andere digitalen Werkzeuge sind bei Senioren vergleichsweise wenig verbreitet. Nur die Hälfte der Menschen ab 65 Jahren nutzt einen Laptop (53 Prozent) oder einen Desktop-PC (50 Prozent). Neuere Technologien spielen fast gar keine Rolle: So nutzen nur knapp neun Prozent eine Smartwatch.

Für die Umfrage wurden im April rund tausend Menschen ab 16 Jahren telefonisch befragt. (dpa/afp)

